La prosperidad de Cádiz tiene una referencia muy simple: turismo o nada. A partir de ahí, se puede discutir, pero eso es indiscutible, les guste o no. Por consiguiente, despotricar del turismo y putearlo es escupir en la mano que te da de comer. Es posible que esté dando de comer regular, y que en las fantasías haya otras posibilidades, pero vuelvo a lo de otras veces: esa es la realidad. Podemos soñar con quimeras, o imaginar que todos los vecinos de la Bahía van a vivir de la industria. No se trata de desmantelarlas, sino de atraer las que puedan captar. Pero la industria, cuando depende de los gobiernos en exclusiva, ya se ha visto que sigue en crisis. Y para el florecimiento de la industria privada hacen falta requisitos que en Cádiz no se favorecen, sino más bien al contrario.

Del turismo dependen Baleares y Canarias, cuyo nivel de empleo y renta per cápita es superior al de Cádiz. También Málaga, la provincia andaluza con más desarrollo tecnológico y empresarial. Los beneficios del turismo se pueden reinvertir. Donde fluye el dinero se beneficia la actividad económica, no sólo grandes empresarios capitalistas, sino también la tiendecita de la esquina. Esto lo sabe un tonto, pero en Cádiz hay que repetirlo una vez y otra, porque se fomenta la turismofobia teórica.

En Cádiz el turismo se debe ordenar mejor. Pero aprobar una tasa de penalización, más allá del eurito, sería un bastinazo Es vergonzoso (y sintomático) que en la capital gaditana no exista todavía ningún hotel de cinco estrellas, cuando los hay en otros municipios de la provincia, y por supuesto en las principales ciudades españolas. No obstante, Cádiz tiene muy buena imagen de marca, y provoca simpatía, lo que supone un gran activo. Hay que cuidarlo, sin tratar a los turistas como si fueran las tropas inglesas del conde de Essex, cuando llegaron para asaltar la ciudad en 1596.

Es bueno dedicar edificios sin uso, o de nueva construcción, o rehabilitados expresamente, para hoteles y apartamentos turísticos regulados. Para esas inversiones se necesitan empresas hoteleras de primer nivel, pero también empresarios gaditanos, como Josefa Díaz en el Hotel Las Cortes, que en cierto momento dedicaron sus ahorros a ese fin. Y no es sólo de ahora, sino de antes, cuando se requería mentalidad de futuro. Eso no es comparable a dedicar un pisito de una casa de vecinos a vivienda turística, en plan chapucero. Eso sí se debe controlar para evitar abusos. Aunque sin jugar a cortarle los huevos de oro a la otra gallina.

Cádiz tiene vida como ciudad. Cádiz no es un parque temático, no es Eurodisney.