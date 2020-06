Tuiristilandia

Hay que invertir la carga de la prueba. Para evitarle a los de LLORECA tanto esfuerzo deberíamos regalarles la ciudad ,una vez que ellos terminen con lo que no quieran decidimos lo que hacemos. Hay que ponerle las cosas fáciles a Di María, que el pobre está mayor, más de 30 años en lo mismo confunden al más espabilao. Primero las plazas y las calles: que las ocupen los bares el tiempo que quieran todo el espacio que necesiten sin limitación alguna, con lo que ellos dejen ya vemos si puede jugar algún niño o tenemos que imponer unas normas de distanciamiento social del tipo de que los chavales entren en las plazas 5´ de uno en uno. Por las calles lo mismo: que pongan sus mesas , después veremos si pueden pasar los servicios públicos y si no pueden que arda Troya o que los enfermos sean trasladados en camillas al hospital, no nos hagamos los exquisitos. Si por una calle no se puede andar, se da la vuelta y se coge por otra, no hay que ponerse estupendo. Por supuesto, sin limitación de horario ni de ruido, todo sea por el empleo. Que les hagan contratos a los camareros tano solo si los de LLORECA quieren, les paguen según les parezca con los horarios que les apetezca. No hay que ponerse pejigueras. Luego están las playas, no sé qué se habrá creído la gente de Cádiz y ese alcalde chufla .En La Caleta dejamos espacio permanente para los clientes del Parador, si sobra sitio estudiaremos cuántas partidas de bingo caben, caso contrario que se vayan las marías a alguna de las Quince Piedras, que las tenemos desaprovechadas. En Santa María del Mar si hace falta la dejamos libre por completo para el Hotel Puerta Tierra. La Victoria para el Regio, el Barceló, el Trip Caleta, el Hotel Playa , el Spá Cádiz, el de Tiempo Libre cuando lo abran, no sé si me olvido de alguno. Les acotamos a cada uno un trozo suficiente con una pasarela de acceso directo para que sus clientes no se mezclen con la chusma. Luego les dejamos su sitio a los chiringuitos. Si sobra algo, entonces el que lo coja paél, que se levanten temprano, la gente es mú chunga y se acostumbra a tener todo gratis , eso no puede ser. Es preciso mimar a los turistas, darles cariño, cederles nuestras calles, nuestras plazas, nuestras playas. Digo más: deberíamos ir por las calles disfrazados de majos, piconeras y diputados doceañistas "os recibimos con alegría viva tu madre y viva tu tía". Cuando viéramos a algún guiri, nos ponemos a cantar una copla de carnaval . Como cantaban Los Llaveros "hay que obedecerles o no vienen más".