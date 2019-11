Trostkismo turístico

Como tenemos un gobierno municipal tan leído y tan escribido, el concejal del ramo ha llegado a la conclusión de que tenemos que hacer como Madrid y Barcelona y poner límite a los apartamentos turísticos, arrastrados por ese gran líder de la IV Internacional que es Jesús Rodríguez que con su alegre muchachada odian el turismo pero lo practican, dicen detestar las viviendas turísticas pero viajan con Airbnb. Caso paradigmático de la famosa definición de política: buscar un problema donde no lo hay, hacer el diagnóstico erróneo y poner en marcha la medida equivocada . Hay estudios que señalan una relación directa entre ver los programas de Telecinco y el auge de Vox: de la basura televisiva a la basura política. Lo mismo podríamos decir de los gobernantes de Adelante Cádiz: tanto ven La Sexta y leer El Diario.com se creen que Cádiz es como La Latina,Chueca o la Barceloneta. Para reflexionar sobre las medidas de gobierno hace falta leer un poco más, algo distinto del Telegram de los compadres, los Facebook de los puretas del partido y el tuiter de los camaradas. Hay un mundo ingente de libros que ayudan a pensar más allá de las pantallas donde te lanzan al fango de la moda, por no hablar de que hay que viajar y observar. Nadie ha reparado en dos aspectos medulares: el paro y la rehabilitación del Casco. A Martín Vila parece importarle poco el desempleo porque él tiene resuelta su vida laboral desde que empezó como asesor de la Consejería de Turismo en el gobierno del denostado José Antonio Griñán. No piensa si el turismo puede generar empleo en una ciudad con un grave problema de paro. Otra faceta del asunto es que ya que ni la Junta ni el Ayuntamiento se dedican a la rehabilitación del Casco Antonio, la iniciativa privada, vía promociones de hoteles y apartamentos turísticos, lo está haciendo por su cuenta sin coste para el erario e incluso con la recaudación correspondiente de las preceptivas licencias. Nos anuncia el ínclito concejal de Urbanismo que se va a proceder a una ordenanza limitativa de los apartamentos turísticos que pretende incluirse en la revisión del PGOU, revisión por otra parte innecesaria porque el actual no se ha ejecutado ni en un 30%, pero mola mucho ponerse a hacer dibujitos en un papel para que ya que no se trabaja parezca que se trabaja. Según parece el modelo del Equipo de Gobierno para Cádiz no es Amsterdam, Copenhague o Helsinki, es …¡Pontevedra! En esa falta de proyecto y ambición se ha instalado la ciudad.