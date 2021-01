Trinconcete y Cortadillo

Si el pasado domingo San Fernando tenía 1.000 afectados por COVID, el lunes 800 y el martes 1.200 , teniendo en cuenta que los lunes decide la Junta las medidas para prevenir contagios ¿cómo le llamamos a quien ha hecho la sorprenden contabilidad creativa? Pîcaresca. España inventó el género y ahora se sale del pellejo. Solo en un país como el nuestro alcaldes, consejeros, jefes militares y obispos se pueden saltar las normas para vacunarse antes de cuando le corresponde sin pedir perdón, ofreciendo excusas peregrinas "sobraban dosis", "me lo pidieron mis técnicos", "era mi obligación" y cosas así. Lo de los obispos es de lo más grande de todo porque se supone que para un creyente ir a presencia de Dios Padre (así, con mayúsculas) es pasar a mejor vida por lo que resulta inexplicable que piensen que en esta vida se está mejor que en la otra. El caso es que en España nos hemos acostumbrado a los políticos que se inventan los títulos (sea de Harvard, de la Juan Carlos I o de la Universidad de Lisboa, todos doctores, qué gente más inteligente) sin que nadie se escandalice por ello, no solo no obligan a dimitir sino que los premian con cargos variados. Estamos acostumbrados al enchufe, la antigua tarjeta de recomendación se ha sustituido por un whatsapp o por el carnet del partido de turno siempre y cuando dentro del partido se sea de la familia política que mande. En España incluso se elogia a quienes no estudian y se ve con simpatía a los que se benefician de su puesto, tan solo esperamos en nuestro fuero interno vernos agraciados en la pedrea , bien sea para colocarnos o para colocar a hijos, cuñados o hermanos. Nos hacen gracia las cuchipandas a base de gambas y Campari pagado con dinero de Aguas de Cádiz, como hace años aquel concejal socialista que con el dinero de la venta de los coches usados se iba de mariscada y lo decía con naturalidad, sin darle importancia. O cuando se pagaban cubatas con dinero público del carnaval. Vemos normal colocar a novias o amantes en la tele municipal , a los cuñados y cuñadas del mandamás del PP, encargarle contratos públicos al camarada de Ganar Cádiz para que nos haga un informe a la medida de lo que necesitamos. Lo de igualdad, mérito, publicidad y capacidad es un asunto para suecos o noruegos. En España es "al amigo el culo, al enemigo que le den por culo y al indiferente la legislación vigente", sea para los contratos públicos, los puestos de trabajo o cualquier otra medida favorecedora. Si alguien reclama lo miran como si estuviera loco, habrase visto qué poco sentido común. Para qué esforzarse si un enchufe permite saltarse la fila. Como decía Emilio López Mompell, paga España. Mangantes vitaminados.