Fui al cine con mi hija; fue estupendo. Los padres separados tienen más oportunidades de hacer planes a solas con sus hijos. Esa ventaja disfrutan, y está bien, porque todo ha de tener sus compensaciones. Yo, que he hecho de la vida la aspiración a no renunciar a nada, me apunto también a disfrutar de esos planes mano a mano. Fue lo mejor de la noche con diferencia, aunque vengo a hablar de la película.

Vimos la nueva de Spiderman. Carmen, de 13 años, tenía un grandísimo interés. Lo llevaba pidiendo desde hacía una semana. En principio íbamos todos, como siempre, pero a su hermano le entró sueño y a su madre, agobio por la enésima auditoria que tiene que pasar. Quedamos –como digo, por fortuna– ella y yo.

La película me gustó, pero no tanto como a ella. Y sobre todo entendí cosas. Me encanta el cine clásico, y a mis alumnos les pongo una película por trimestre, siempre relacionada con alguno de los temas, pero, sobre todo, de la máxima calidad. Parte del homeschooling implícito que practico con mis hijos implica el mejor cine en familia. Pues bien, tanto mi hija como mis alumnos se quejan de lo lentas que son mis películas. Incluso las que manejan magistralmente el tiempo, como Solo ante el peligro.

Viendo el nuevo Spiderman, entendí. Va a una velocidad de vértigo, adaptada a la atención quebradiza de las nuevas generaciones, adaptada… y adaptándola. Los personajes, siendo una maraña de spidermen de todos los colores, se pasan la película cayendo al vacío, pero la impresión es que toda la película cae. La fuerza de la gravedad tiene un papel protagonista. Y los porrazos. Y vámonos que nos vamos (corriendo o saltando o volando o, más que nada, cayendo).

Esta estética de la aceleración tiene un problema estético. Adelanta por la derecha al corazón humano, que necesita calma para latir a su ritmo. La ternura lleva su tiempo. La lentitud es la caricia. La compresión no puede saltarse los silogismos. Decía Blaise Pascal que “cuando se lee demasiado deprisa o demasiado despacio, no se entiende nada”. Doble verdad, aunque esta película cae sólo del lado de la rapidez. Tanto que la desintegración de los personajes, por no sé qué del multiverso, se convertía en una poderosa metáfora de los efectos sobre la película de su prisa excesiva.

“¿Te ha gustado, papá?”, me preguntó mi hija. “Me ha gustado mucho verla; y más contigo, y la tenemos que comentar, tranquila y lentamente”.