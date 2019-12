Trampas al solitario

Eso que ahora llaman "agrupaciones punteras" son las más famosas , las que están profesionalizadas o semiprofesionalizadas, con muchos de sus componentes que tienen como principal fuente de ingresos las actuaciones por los diferentes pueblos de Andalucía, no se crean ustedes nada de lo de cantarle a Cádiz. Ellos son los que más pierden por el hecho de que Canal Sur no retransmita el Concurso y ellos serán los que presionarán al alcalde para que se llegue a un acuerdo y lo conseguirán, no le quepa a nadie ninguna duda. Al fin y al cabo son sus amigos, muchos de ellos colegas desde hace décadas, algunos de los que cantaron "Si yo fuera el alcalde de Cádiz" hace 4 años en la calle Rafael de la Viesca cuando por sorpresa la candidatura de Podemos obtuvo 8 concejales. Pronostico que el alcalde bajará el listón de sus declaraciones y se pondrá a buscar un acuerdo con Canal Sur, caso de que Onda Cádiz no llegase a algún acuerdo con algún otro operador nacional o regional.

Todo este galimatías de la retransmisión del Concurso tiene algo perverso: el Ayuntamiento ha decidido pagarse a sí mismo, por resumirlo. Onda Cádiz, empresa municipal cuyo presupuesto se nutre de las transferencias municipales, le va a pagar al Patronato del Concurso, órgano descentralizado del propio Ayuntamiento, por retransmitir una actividad en un teatro municipal. Aparte del mayor o menor riesgo económico que pueda suponer la apuesta para Onda Cádiz se trata de una medida absurda. Yo creo que el Concurso lo debería organizar el Ayuntamiento sin intermediarios, sin procopios que decidan en lugar de los concejales, sin venganzas por la tontería esa de retransmitir la cantera que solo interesa a los papás y las mamás de los niños que cantan. En las bases del concurso se debería especificar que los derechos de comunicación pública se los queda en exclusiva Onda Cádiz. Caso de que revendiese todos o parte, ese dinero podría entregarse a las agrupaciones en función del número de veces que cantasen en el teatro, por no decir que nos estamos volviendo locos con la importancia que le damos a una solemne majadería carente por completo de importancia. Ya lo cantaron Los Carreros: está aquí el Telesur no den la nota, hay que obedecerles o no vienen más. Les recomiendo que no le presten la atención al concurso: es un aburrimiento de tomo y lomo. Salgan a la calle durante el carnaval y mientras tanto lean un libro o vean una buena serie.