Tradicionalistas gaditanos

Los cofrades me tienen un poco desconcertado. En primer lugar no entiendo para qué necesitan a la policía en la procesión que ellos llaman Magna ¿no son representantes de la religión del amor al prójimo, de poner la otra mejilla, de la caridad cristiana, del "ama y haz lo que quieras porque harás lo que te dicte el amor"? Si los que salen lo hacen imbuidos en los principios de su religión no deberían necesitar ninguna policía porque serían todos buenos cristianos cumplidores con los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Da igual que los policías locales quieran asaltarnos la cartera a todos los ciudadanos, no hace falta llenar de maderos toda la ciudad porque los creyentes que salgan a las calles lo hacen para rezar al Altísimo y pedir la paz en el mundo y todo eso ¿no? Tampoco haría falta presentar la Magna en Sevilla como si la procesión de procesiones fuera un espectáculo, un Concert Music de incienso y tallas de madera que recorre la ciudad. Yo pensaba que las procesiones eran un acto religioso. En Semana Santa representan la pasión y muerte de su Señor. Vale, yo no soy de la peña, pero comprendo que haya gente que sea creyente y piense que todos esos pasos y esos penitentes salen para reproducir aquello en lo que creen. Pero ¿la Magna?¿eso para qué sale?¿una promoción turística de la ciudad? Porque hoy, que yo sepa, no hay en el santoral nada que justifique esta movida. Dicen que es para un aniversario de la catedral, o algo así. Tampoco estoy muy puesto en este tipo de celebraciones, digo yo que no haría falta sacar tantos pasos a la calle por este motivo, hubiera bastado alguna misa con Don Rafael revestido para la ocasión. Encima el proceso es tan complejo que hay "premagna" para los pasos se mueven de sus templos, lo mismo que habrá una "posmagna" para que vuelvan. Entre unas cosas y otras los capillas están entretenidos paseando a eso que ellos llaman "sus titulares". Cada uno tiene sus gustos, como cantaban Los Lacios, allá historias. Yo me voy de camping, creo que lo decían Los Volteretas. Según parece cada vez cuesta más encontrar cuadrillas de hermanos cargadores. No me extraña ¿a quién le puede gustar estar varias horas con un montón de kilos sobre el hombro debajo de un paso con unos faldones que impiden la circulación del aire, con mecidos a la gaditana? Por supuesto, miles de personas saldrán a la calle. Es un espectáculo gratuito y en Cádiz somos "de lo que no cuesta llena la cesta". Eso sí, los capillas no difieren de los carnavaleros y dejarán las calles llenas de bolsas de patatas, cáscaras de pipas y cosas peores, para luego quejarse de que el Ayuntamiento deja las calles empercochás. Tradiciones le llaman a esto.