Tradicionalistas y de las JONS

Soy muy amante de las tradiciones por lo que estoy de acuerdo con el pacto alcanzado entre el PP y Ciudadanos con el corolario firmado entre el PP y Vox. No voy a entrar a valorar la supresión de la Ley de la Memoria Histórica porque eso me llevaría a la incómoda pregunta de ¿es una tradición que unos españoles maten a otros y los tiren en las cunetas? Tampoco quisiera hablar del fomento de la natalidad porque eso nos conduce a la supresión de los métodos anticonceptivos (las empresas de autobuses que promocionan viajes al Carnaval tendrían que dejar de ofertar preservativos) con la vuelta del Cubanito a las calles de Cádiz. No sabría decir si las reformas propuestas en el sistema educativo nos devuelven a la tradición gaditana de las migas, ya puestos a añorar tradiciones y costumbres del pasado. La sustancial de esos dos acuerdos a tres es el fomento de las tradiciones andaluzas. No hablemos de la caza porque aquí no nos sirve el caballo para ir a pescar(¿a qué me suena caballo?). Qué arte más grande la promoción de los toros y la Semana Santa establecidos como parte de los acuerdos de las Cinco Llagas. El PP, Ciudadanos y Vox tendrán la oportunidad, ahora que van a manejar un presupuesto de más de 30 mil millones de euros, de construir la famosa plaza de toros multiusos que prometió Teófila Martínez durante 20 años pero que nunca llevó a cabo. No conviene olvidar a aquel gran concejal de Urbanismo, Guillermo Botto, que los elementos se confabularon en su contra para que no pudiera poner en marcha ese gran proyecto que iba a resolver los problemas gaditanos. Talibanes y sevillitas de Cádiz, El Último Tramo y los cargadores de la Vera Cruz, pregoneros de carteles e imágenes, estarán de enhorabuena: el gobierno de Andalucía va a fomentar por fin la Semana Santa. Se desconoce la letra pequeña del acuerdo, si incluye el tipo de carga que se pretende promover, si va a haber ayudas económicas para las cofradías o de qué manera se va a apoyar esta importante tradición sin la cual Andalucía no sería la misma. Eso sí, entre las tradiciones no han incluido al Carnaval. ¿Pero qué broma es esta? Un fomento de las tradiciones sin incluir el Carnaval ni es fomento ni son tradiciones. Es una lástima que en la redacción final no se incluyese aquella idea de que en los colegios no se pudiese impartir ninguna idea sin valor científico indubitado que proponía Vox. Hubiera desaparecido la religión de las escuelas con gran pesar para el Hombre del Espacio.