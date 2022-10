Cuántas veces hay que repetir algo para que se convierta en tradición? Un ejemplo: la reina o diosa del Carnaval se repitió durante décadas, parecía una tradición asentada, llegó este Equipo de Gobierno, la suprimió, y no hubo la menor reacción, ni siquiera alguna entidad quiso ocuparse. Otra cosa es la cantidad de feministas sobrevenidas que fueron ninfas y luego aplaudieron el fin del concurso al que se habían presentado, We Can Do It. Las barbacoas del Trofeo llegaron a entrar en el Libro Guiness por iniciativa de Teófila Martínez, se repitieron durante años con el exhibicionismo de la Familia Zapata y la participación de muchos otros, acabaron y nadie las echa de menos. Eran una tradición, según cuentan. Lo mismo podíamos decir de la iluminación de la playa, que de un día para otro desapareció sin que hubiera problemas. Es lo que tienen las tradiciones, que nos parecen algo eterno y cualquier día ya no están. Fueron tradiciones la esclavitud, los autos de fe, la Inquisición, la pena de muerte, el adulterio, los castigos corporales en los colegios, la tortura (aquellos garrotes que había en la Comisaría de Isabel La Católica con el nombre de Belmonte y Joselito). Antes las comparsas cantaban a dos voces y ahora hay una competición a ver quién lo hace más agudo. Hubo un tiempo en que los coros iban a pie con un acordeón, luego se subieron a una carroza solo con instrumentos de pulso y púa. Y las chirigotas cantaban con bombo y pito de caña y ahora llevan guitarras y lo que haga falta. Todo fluye, nada es, que dijo Heráclito. Se recuperó la Velada de los Ángeles, luego se suprimió. Quién iba a pensar que Teófila perdería unas elecciones, y ya ven ustedes. Se pensaba que el PSOE sería eterno ("esta es una circunscripción socialista", me amenazó un vicepresidente de la Diputación ya fallecido). Todos los que andan en el pesebre de Adelante Cádiz, con sus privilegios y sus contratos, se verán desplazados por otros amigos del poder con otra corte de bufones y pelotas, hagan empanadas, pasteles, vendan helados o lo que sea Miren ustedes a las mujeres de Irán cómo se juegan la vida contra la imposición del velo, mientras aquí las feministas no se atreven a hablar de un comparsista. El nuevo pregonero lleva años queriendo introducir en la Semana Santa de Cádiz modos y costumbres de Sevilla, durante años le trataban como si estuviera loco y ahora hará la loa a las procesiones. Muchos se reían de las letras llorosas de Joaquín Quiñones, ahora exaltará el Carnaval. La vida cambia, no desesperen, aunque algunos quieran recuperar por Dios, la patria y el rey para hacer guardia ante los luceros. Hasta un gracioso de televisión que vive en Madrid quiere ser alcalde.