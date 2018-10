Trabajadores en Delphi

Algún día, no sabemos cuándo, volverán los trabajadores a los terrenos de Delphi. Ya no será Delphi, ni los mismos trabajadores, pero volverán. Sin embargo, asuntos como éste hay que tomárselos con calma. La burocracia gaditana no es estresante, y así como las cosas difíciles no se hacen de un día para otro, aquí no se hacen de un siglo para otro. Les voy a poner un ejemplo lógico, ahora que está de moda la filosofía. Una empresa denominada European Energy Network SL (conocida como EBIoN) presentó una oferta en octubre de 2017 a los administradores concursales para adquirir dichos terrenos y crear de 200 a 250 puestos de trabajo con su proyecto de inversión. Todavía están esperando la respuesta.

Además, se ha inmiscuido por medio Lógica, el antiguo proyecto de las Aletas, que se ha cambiado el nombre, aunque los que aparecen en las fotos son los mismos. Con evidente lógica, practican la doctrina de Lampedusa: "Cambiemos todo para que todo siga igual". En representación de Lógica, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, que también está en eso, dijo que entendían la situación y que no se iban a pelear con EBIoN por los terrenos de Delphi. Por lo que "aplaudirían" si se los conceden a la empresa de energías.

Pues de eso se trata. En esta Bahía cada vez aterrizan proyectos más vanguardistas y ultramodernos. Ahí tenemos el Hyperloop en lo que antes se denominaba Carbures y ahora Airtificial. En los terrenos gafados de Delphi, la empresa EBIoN quiere desarrollar industrias ecosostenibles proporcionando energía eléctrica verde. Hoy en día todo es verde, menos los viejos, que ya no hay. Además pretenden resolver lo que consideraron como "uno de los problemas de desarrollo más importantes de la Bahía de Cádiz", que es "la carencia de infraestructuras de tratamiento de aguas de sentina". De ese modo, según dicen, se podría mejorar la carga de trabajo en Navantia, que está perjudicada por esa carencia.

Bueno, pues ahí llevan un año esperando. Y la Junta diciendo que vale, que Lógica se sacrificaría. Total, dudo mucho que los de la Lógica de las Aletas creasen 250 empleos en los antiguos terrenos de Delphi. Y, además, que perjudicarían a Navantia, según esas carencias. Bastante jaleo tuvimos ya con las corbetas de Arabia Saudí.

Raro me parece que nadie diga que la Bahía de Cádiz va a ser como un nuevo Silicon Valley del sur de Europa. Sería bastante lógico. Aunque todavía seguimos sin ver trabajadores en los terrenos de Delphi.