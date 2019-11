La primera de las reglas para la escritura de guión según Blake Snyder se llama "salva al gato". Es una técnica que consiste en provocar en el espectador un afecto al protagonista. También hay otro truco que le llaman "acaricia al perro" que es para provocar el contraste entre un malo malísimo que cuando va a cometer una fechoría acaricia la cabeza de un perro, lo que provoca un divertido contraste. Estos trucos de guión los debería conocer el alcalde cuando creó en el Ayuntamiento de Cádiz una delegación llamada de Bienestar Animal en una ciudad que lo que tiene son palomas, gaviotas (creo que los estorninos dejaron de venir), cucarachas, grillos, ratas (6 por habitante) y miles de perros. Si aplicáramos la actuación municipal a sus aguas territoriales podríamos añadir mojarras, caballas , lisas mojoneras y los nudibranquios esos de los que habla Javi Osuna. No sé qué va a hacer el Ayuntamiento en materia de bienestar animal para que haya una delegación, creo que la ha dejado la concejal dimisionaria y se la ha transferido a Lorena Garrón. Al héroe de Arte y Naturaleza Paco Cano le han dado una delegación importantísima, patrimonio municipal. No me resisto a contar una del Abuelo Cebolleta: siendo yo concejal me dio una vez por mirar el inventario del patrimonio municipal porque iba a ser aprobado por el pleno. Resultaba que de un año a otro los vehículos sufrían una depreciación brutal hasta que dejaban de aparecer en el inventario. Cuando pregunté por este hecho el delegado del Parque Móvil, Francisco Fernández Abad, reconoció que vendían los coches y con el dinero se pegaban una mariscada.El caso es que ese gran hombre, ese fénix de los ingenios que es Paco Cano va a gestionar las propiedades municipales. Otra delegación fantástica es Feminismos, así, en plural,por lo que se le presupone la voluntad de atender distintos puntos de vista del movimiento feminista pero no a las mujeres que no se consideren tales. Por no hablar de lo de LGTBI+ que desde que le añadieron el símbolo de más me da miento porque no sabemos dónde podemos terminar, lo dejo a la imaginación del lector que seguramente encuentre casos mejores de los que a mí se me pueden ocurrir. La cumbre de la inventiva municipal llega con la fiesta de los Tosantos que ha sido renombrada como de los Tosantos y las Tosantas en una de las cumbres de la lexicografía mundial que recuerdan, al "los jóvenes y las jóvenas" de Carmen Romero y "las miembras" de Bibiana Aído. Estamos que nos salimos del pellejo.