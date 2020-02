Aunque es cuestión de cuna -no de procedencia noble sino de buena y pronta educación- nunca es tarde para aprender eso que se llama en mi barrio el saber estar. Eso que no se enseña ni en los colegios de pago, ni en los concertados, ni en los públicos, sino en esa actitud aprendida que adquirimos, normalmente, de padres a hijos pero que, por qué no, también se puede desarrollar de adultos con un poquito de interés y atención. Los moditos, que dice mi santa madre, esa capacidad de hacer algo de la manera adecuada. Porque hasta para tomarse una copita esta noche en la calle viendo a su agrupación favorita hay que tener gusto. Si se la toma, tómesela con arte. Sin molestar al extraño que esté a su lado, sin empatarla con el amigo, sin dejar desperdicios a su paso y hasta se puede coronar echándole un vasito al que está cantando para usted. Tomésela con arte, oiga, sea de donde sea, que no es cuestión de procedencia.