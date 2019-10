Toma el dinero y corre

Hace 34 años el Ayuntamiento acordó con Tabacalera la cesión de la última parcela industrial en manos de la ciudad, en la Zona Franca, a cambio de la Fábrica de Tabacos de la calle Plocia. Para culminar el acuerdo se le concedió a la empresa tabaquera, antiguo monopolio, la medalla de oro de la ciudad con el voto en contra de Juan Jiménez Mata, entonces concejal de Urbanismo. Tabacalera fue adquirida por Altadis y esta por Imperial Tobacco, después la fábrica se cerró dejando las naves vacías. Desde entonces solo han servido para dos cosas: una efímera fábrica de camisetas y el congreso provincial del PP que el delegado Jorge Ramos, el Tío del Bigotillo, le cedió graciosamente a su propio partido por 100 euros durante dos días. La Zona Franca ha vivido una historia parecida: todo empieza con las auditorías de infarto que anunció Felipe González que el clan de Alcalá consiguió parar, la nefasta gestión de Juvencio Maeztu, Rodríguez Castro (en la cárcel), Miguel Osuna (por ahora librado), Pepe Mier, Jorge Ramos (a saber cómo terminará la cosa) y Alfonso Pozuelo. En este ejemplo de dejadez e incompetencia alcanza la canonjía de 125 mil euros al año Victoria Rodríguez Machuca que a lo más que ha llegado en el tiempo que lleva en el cargo es a anunciar a bombo y platillo que va a poner unos contenedores en el solar de lo que fue Ibérica AGA para un centro de negocios, como si no hubiera naves vacías tanto dentro como fuera del recinto fiscal.

En un bucle infinito de incompetencia los Primos Contreras anunciaron la instalación de Torrot en lo que fue Altadis con una promesa de lluvia en puestos de trabajo, como si no estuviera pendiente de juicio Bahía Competitiva, como si no nos acordásemos de Zahav Motor, de Gadir Solar, de la fábrica que iba a montar Polanco en La Palmosa y de tantos gatillazos. Nadie recordó que los Contreras eran los impulsores de Carbures, otra empresa en apuros. Se presentaron en la Zona Franca todos los gestores para apuntarse la medalla del desarrollo de la ciudad, de las importantes inversiones que iban a venir (como el hotel del Estadio, el de la Estación, el de Puerto América, el de Valcárcel). Ahora estamos compuestas y sin novio, con 8 millones de euros no se sabe dónde, como los 25 de Bahía Competitiva que nadie ha conseguido encontrar. Por si fuera poco la gestora de la Zona Franca en entredicho, epicentro de las nuevas peleas del PSOE, ahora dentro de pedrismo gaditano: cuando el demonio no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas.