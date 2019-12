Tocar el fondo

Iba a argumentar que la sentencia del TJUE, no es tan mala noticia. Pone alguna piedra en el camino del Frankenstein que se nos echa encima. Y alerta de cosas que se han hecho mal y que se tienen que hacer muchísimo mejor en nuestra relación con Europa.

De pronto, algo me ha paralizado. ¿No podría confundirse esto con un optimismo todoterreno o, como ya me ha acusado alguien, con un intento de apuntarme al reaccionario «Cuanto peor, mejor»? Como es una sospecha fundada, merece la pena explicar mi postura.

Es todo lo contrario del optimismo. Pienso que la situación general de España peor no puede estar, objetivamente, ya, desde hace mucho tiempo. Nada puede empeorar el aborto legalizado, por irnos, sin circunloquios, a lo más grave; y la crisis demográfica, de la que apenas se habla, compromete nuestro futuro. Eso, entre muchas otras crisis, como la educativa, la cultural, la de identidad nacional, la territorial, la de las clases medias en peligro de extinción, la ineficacia y el egoísmo de nuestros políticos, etc. Por eso, las malas noticias políticas o institucionales suelo considerarlas oportunidades.

Primero, porque como síntomas de una enfermedad, indican que mi diagnóstico de crisis global no está equivocado. Segundo y sobre todo, porque un correcto diagnóstico es el paso desagradable, pero necesario para iniciar un tratamiento que conduzca a la curación del paciente. Por último, porque sólo cuando los efectos de las crisis superpuestas sean mucho más insoportables que ir trampeando por la superficie, sólo entonces, habremos tocado fondo y se tomarán las medidas políticas, sociales y culturales imprescindibles para remontar.

(Como el magnetismo de la Navidad es tan poderoso, se me ocurre un ejemplo belenístico. La Virgen María y san José estarían preocupadísimos por el viaje largo, incómodo y obligatorio a Belén, por el frío y la falta de posada, por todo. Pero conocedores de las profecías, no dejarían de admirarse del hecho de que se cumpliesen tan al pie de la letra para que el Mesías naciese en Belén. Las distancias son infinitas e insalvables, lo sé. Sólo me interesa subrayar que los hechos tienen múltiples lecturas, a menudo contrapuestas, aunque nunca contradictorias.) Jamás, cuando subrayo las ventajas de un inconveniente o un contratiempo estoy celebrándolo, sino tratando de integrarlo en un plano o proyecto superior. La esperanza puede con todo.