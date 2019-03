¡Tó fuera eso, joé!

Me parece bien que hayan venido a Cádiz Albert Rivera, Pablo Casado, Grande Marlaska y Pedro Sánchez. Incluso si viene el Marqués de Galapagar me parecerá bien. Otra cosa es la opinión que me pueda merecer lo que hace o lo que dice cada uno. Se me haría cuesta arriba lo de Santiago Abascal. Me encantaría que viniera Ortega Smith para preguntarle si coincidió en la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina con el exgeneral Rosety. Sin molestar, que los de Vox son muy sensibles. De paso también le preguntaría a Ortega Smith por su triste papel como abogado acusador en el proceso a los separatistas, porque si tiene abierto un despacho yo no le encargaría un caso mío dado el bajo nivel demostrado en el juicio.

En contra de la opinión del Equipo de Gobierno y de algún gracioso que le gritó a Pablo Casado (qué risas ¿verdad Martín Vila? Qué gracia hay en Cádiz que le dicen "enseña el máster", para troncharse ) está bien que vengan los líderes nacionales, internacionales , regionales o de donde sea. Me pareció bien que Felipe González se comprase una casa en Cádiz, que luego vendió Carmen Romero tras la separación. Esta es una ciudad pequeña y mientras más gente relevante aparezca por aquí, mejor. Es cierto que lo ideal es que el presidente del Gobierno, en lugar de darse un paseo turístico, debería haberse sentado a debatir la situación de las murallas, del castillo de San Sebastián, el futuro de Navantia y tantas otras cosas. Pero lo mismo se puede decir de todos y cada uno de los que visitan la ciudad que tienen algún grado de responsabilidad. Es muy divertido ver a Pablo Casado en Serafín (imperdonable que no tomara café en el Brim o churros en La Marina) paseando del bracete de Juancho. Peor fue el ridículo de Casado con la moto junto al Lavadora en Jerez debatiendo si es mejor la Nocilla o la Nutella. De Albert ya se encargaron sus propios compañeros del Clan de la Manzanilla de reventarle el acto en el Hotel Atlántico, tan bien preparado, de espaldas al rayo verde de La Caleta ¿Qué diría José María González si apareciese por aquí Pablo Iglesias? ¿Lo llevaría a su partidito en La Viña y le diría que es indecente presumir de piso en Vallecas y luego comprarse una mansión con una hipoteca de los malvados bancos? ¿Le diría que él también cambia pañales y no por eso está mejor dotado para el gobierno de Cádiz o de España? ¿Le explicaría lo que suponen las corbetas para los trabajadores de la Bahía? En política es mejor parecerse al Alegría que al Desagradable.