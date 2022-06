Tirano gordo de poder

La mayoría de los autores escriben lo que piensan que más les conviene, no aquello en lo que creen. Como si fuera el Real Madrid: juegan en "bloque bajo" , como se dice ahora, interpretan la reacción del jurado, en primer lugar, y del público del teatro después. Lo explicó Subiela a raíz del éxito de "Los piratas". Durante el franquismo si les detenían y luego les llevaban a cantar a fiestas privadas, como cuenta Santiago Moreno y escenifican "Los sumisos" acababan en la Prevención por ser verdes, no por ser rojos. Todos le cantaban a Franco, algunos incluso con Franco muerto. Hubo mutaciones de autores que en la República eran republicanos y luego se hicieron del Régimen, había que sobrevivir. Durante los 16 años de Carlos Díaz poco se le criticó, el Selu con "los huevecitos se te van a caer" o el Libi con "tu vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mi suegra". Si a alguna agrupación se le iba la mano, como "Alaskanteras", enviaba el PSOE a alguien para taparles la boca, o el coro "Los pájaros" para que no cantaran el tango contra los desmanes en la Diputación del presidente fallecido. De Teófila todo eran gravísimas críticas….. a su aspecto físico. Eso de "Teo, Teo, Teo, hasta el nombre lo tienes feo", quizás Vera Luque en el penúltimo año de la alcaldesa con "Esto sí que es una chirigota" con la escenografía del Consejo de Ministros del PP. Porque Juan Carlos Aragón lo que cultivó toda su vida fue el malditismo que tanto éxito le granjeó, más que la crítica política. No digo que Juan Carlos no votase a la izquierda, aunque su comportamiento personal distaba mucho de los valores progresistas. En los siete años de gobierno de José María González ni una sola crítica al alcalde o a su partido, y han dado grandes momentos de gloria. No sé si porque ponían a los amigos en el jurado y el cálculo de los autores les llevaba a no meterse en charcos o porque Kichi es "uno di noi", hasta el punto de que su comparsa fue a cantarle la noche electoral aquello de "Si yo fuera el alcalde de Cádiz, ese alcalde que Cádiz no tiene".

García Argüez llegó a decir que él no criticaría al alcalde porque era su amigo, lo contrario de aquello de Aristóteles "amo mucho a Platón pero amo más a la verdad". Ahora sorprende que Martínez Ares diga en un pasodoble , críticas atroces como "una carril para bicicletas y un piojito en La Caleta". Lo de "gordo de poder" es sobre su aspecto, respondido por Kichi con elegancia un poco cursi "cuando habla un poeta de Cádiz el alcalde debe callar". Martínez Ares tuvo momentos de amor y odio con Teófila, se fue y volvió "un viento de 20 años me ha dado en la carita" porque habían llegado los suyos. Hay motivos para criticar Kichi, no por su físico.