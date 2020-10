Tiempo perdido, vidas perdidas

El 10 de mayo Sánchez dijo: "Vamos a plantear a los grupos parlamentarios, cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes. Ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos". Cinco meses después no ha hecho nada.

El 4 de julio Sánchez dijo: "Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que hoy el Estado está mucho mejor pertrechado para luchar contra el Covid en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país". Y ello porque se tienen instrumentos "suficientes" para detectar, aislar y controlar los brotes. Ese mismo día 200.000 personas se confinaban en Lérida y la comarca del Segriá a causa de los rebrotes que también afectaban a otras comunidades. Cuatro meses después reconoce que "la situación es extrema". ¿No estaba avisado? ¿Esos José Luis Moreno y Monchito que son Illa y Simón, y su inventada comisión de expertos, no le habían informado? ¿Solo se informaba por medios amigos? ¿No miraba más allá de la torre de marfil de sí mismo?

El 15 de julio este periódico publicaba: "La temida curva se retuerce y comienza a subir de nuevo, cumpliendo los peores augurios de expertos y profanos. La amenaza de que una segunda oleada llegue, y que lo haga antes de lo esperado, comienza a ensombrecer un verano que comenzó con cierta tranquilidad (y mucha relajación) y no se sabe cómo acabará". No tardamos en saberlo: mediado agosto España llegaba al millar de contagios diarios. Pero como si nada. Mientras la consejera vasca de Salud alertaba que nos enfrentábamos a una segunda ola, Simón lo negaba. Hubo que esperar al 21 de septiembre para que dijera: "No tengo problema en llamarlo segunda ola", y profetizara: "Creo que no va a tener un impacto tan grande". Ya lo vemos.

El pasado viernes, no pudiendo negar la realidad desoladora del impacto, Sánchez discurseó sin hacer ninguna propuesta, recurrió a los eslóganes de la "moral de victoria" (que ayer repitió) y dijo lo sabido desde agosto: "La situación es grave, los próximos meses serán duros, muy duros". Cierto. Y usted y su Gobierno han agravado lo grave y hecho más duro lo duro perdiendo tres meses esenciales en los que el virus se ha multiplicado hasta descontrolarse. El Consejo de Ministros de ayer llegó tarde y mal, cuando en palabras de Sánchez la "situación es extrema". Y el tiempo perdido se cuenta en enfermos, fallecidos y ruina.