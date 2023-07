Lo que hasta hace poco eran “redes sociales” o “las redes” ahora ha pasado a ser “redes”, a secas, la gente le ha cogido manía a los artículos. Cuando me hablan de redes pienso siempre en los Sucesores de Pepiño, la familia Arlándiz, los últimos rederos de Andalucía. Ellos sí que saben de redes, si son para pesca de cerco , de arrastre o para la almadraba . Eso que llaman “redes” tiene hasta especialistas, que algunos llaman “comunity manager” . Hasta las instituciones se han hecho con estos nuevos rederos mediante contratos externos o con algún asesor con probada lealtad al PP como rottweiler de Teófila. La especialización ha llevado a que los puretas escriban sus rollos o cuelguen sus fotos en Facebook , los políticos y periodistas en Tuiter, , los jóvenes en Instagram y los más osados algún vídeo que otro en Tik Tok. Cada red tiene su “nicho de mercado”, su “target”. Facebook tiene la gran ventaja de que la gente cuelga su vida, lo cual te permite no tener que soportar el rollo de los colegas ni la brasa del cuñao: ya lo he visto en Facebook, frase mágica para mandar a por tabaco al pesado de turno. Hay gente que nos cuenta su vida en directo: todos los días hacen algo fotografiable, algún viaje aunque sea a la ciudad más vulgar, alguna actividad sin importancia, una reunión familiar, lo que sea. Cada uno es cada uno, la falta de pudor debe ser una epidemia del siglo XXI. Lo que más me llama la atención es la gente que se dirige a un familiar directo con quien convive para decir lo mucho que le quiere. Coño, díselo, no lo escribas, que lo tienes al lado. Para qué decir “te quiero, eres la mejor hija del mundo” o “qué madre más maravillosa eres”, “eres la mujer de mi vida”. ¿Qué quieres, que sepamos lo mucho que quieres a tu hija, tu madre o tu mujer? Lo importante es que lo sepan ellas, y solo tienes que levantar la cara del móvil para decirle lo que escribes. Ese postureo es irritante, hablarle a través del móvil hasta a la gente con la que convives, el colmo es escribir un guasap a una persona que tienes al lado. La mejor demostración de cariño no se escribe en Facebook, se dice cada día, se demuestra a cada momento. Todos tenemos hijos, parejas, madres (quien tenga la suerte de conservarla) y amigos del alma a los que decir qué maravillosos son, igual es que la gente lo que quiere es que los demás pensemos lo cariñosos que son, o la suerte que tienen, cuando en realidad la familia te cae encima, a lo más que podemos llegar es a elegir a los amigos. Así que , por favor, dadle descanso al IPhone 14, no nos deis más la brasa con tanto afecto, no nos repitáis lo mucho que queréis a vuestra familia, nos lo imaginamos sin verlo en Facebook. A ver si llega una ola de pudor y se va la de calor.