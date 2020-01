Teruel existe y Andalucía no

Guste o no guste, Pedro Sánchez será investido hoy presidente del Gobierno. El domingo pasado, una tal Mertxe Aizpurua, de los proetarras de Bildu, tuvo una intervención escandalosa, pero Pedro Sánchez, cuando subió a hablar, no defendió al Rey, ni condenó a ETA, cuyos herederos se van a abstener para que él gobierne. Por un puñado de votos se olvida hasta la dignidad. Después, cuando los diputados votaron, se vio que la culpa de tener a Pedro Sánchez de presidente, no es sólo de su pacto con Unidas Podemos y los acuerdos con los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu, sino que además, entre otros, será presidente hoy gracias al voto de oro de Teruel Existe.

Al final, Teruel, que no existía, pues resulta que sí, y que es decisivo. Como se sabe, Pedro Sánchez necesita que gane el sí y no le vale el empate. Si el único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se arrepiente y vota no, el resultado probable sería de 166 votos a favor y 166 en contra. Es decir, que el candidato del PSOE no sería investido. Pero no se hagan ilusiones los de derechas. El voto de Teruel Existe es tan seguro como el de Adriana Lastra.

Con los cántabros y los canarios contaba Sánchez en su amalgama, pero el partido de Revilla y Ana Oramas (por su cuenta y riesgo) han considerado que el resto de España no puede aceptar los privilegios para Cataluña que ofrecerá Sánchez. Por el contrario, en Teruel Existe se lo han tragado. Sin consulta a sus bases, por cierto.

En Teruel, el 28 de abril de 2019, habían sido elegidos un diputado del PSOE, uno del PP y uno de Ciudadanos. Pero en noviembre, eligieron a uno de Teruel Existe, uno del PSOE y uno del PP. En el análisis de sus votantes, se aprecia que entre el 55% y el 60% de los que apoyaron a Teruel Existe procedían del centro derecha y que entre el 40% y el 45% salían del PSOE y de Unidas Podemos. Un grupo con más extracto social de derechas, que le hará el juego a la izquierda populista y los independentistas.

Una de sus peticiones es que construyan el AVE de Valencia a Zaragoza y que pase por Teruel. Sería un lujo, ya que a a la provincia de Cádiz no ha llegado el AVE todavía, y tiene más población y es más rentable que en Teruel. También quieren nuevas autovías. Pero no se extrañen. ¿Qué han oído de Andalucía y de Cádiz en estos días de debate? Los andaluces viven en la comunidad con más población de España, pero ya ven para lo que sirve. Hasta en Teruel han sacado provecho del mercadeo, dando el triunfo al presidente de la España más vacía.