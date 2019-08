Terrazas y plazas

Alguien que posee un trocito de solana como ésta debería de tener una opinión férrea sobre algunas cosas, al menos, sobre las que se decide a escribir. Pero, aquí estoy, querido lector, sin un ejército de argumentos ni un tiroteo de razones para convencerlo en posicionarse en este complejo asunto de la ocupación de las plazas. Si comprendo a los vecinos que claman por el bosque de sillas y mesas que los hosteleros han sembrado en los espacios públicos impidiendo que los niños puedan jugar, tampoco puedo callarme que se está denunciando la ocupación de plazas que nada más que he visto concurridas en una salida procesional. Como les decía, me muevo como Paco, entre dos aguas. Porque he visto barrios totalmente rehabilitados por las terrazas de los bares, otros echados a perder, y a mí misma, que eché los dientes entre pipas y tinto de verano en un banco de la plaza España, salir un viernes loca por dar con un mesa en una terraza.