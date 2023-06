Una de las mayores rémoras de la cultura de los combustibles fósiles es el coche. Hemos organizado el mundo sobre la base de darle todo tipo de facilidades a los conductores mientras nos olvidamos que las ciudades son para los ciudadanos y el planeta lo tenemos prestado por nuestros hijos. Calles , carreteras, puentes, aparcamientos, todo se hace pensando en el vehículo privado. La industria del automóvil mueve miles de millones, crea millones de puestos de trabajo. Los políticos todavía no se han dado cuenta que vivimos sobre una ficción, la del crecimiento ilimitado y la carbonización de la atmósfera. No hay nada más reaccionario que pensar en nuevas carreteras, mayores aparcamientos y facilidades para que los ciudadanos usen su coche. Si en vez de habernos gastado 500 millones de euros en un nuevo puente lo hubiéramos dedicado al transporte público, tendríamos resuelta la movilidad en el ámbito de la Bahía. Ha tardado 12 años en hacerse el tranvía a Chiclana, más del tiempo que hemos tardado en levantar ese mamotreto llamado Puente de la Constitución de 1812. El nuevo alcalde se empeñó durante la campaña en proponer grandes aparcamientos sin tener en consideración que esta ciudad tiene un límite físico que nadie, ni el PP, puede obviar. Da igual cuántos aparcamientos se diseñen, ha llegado un momento en el que no caben más coches. En el Plan Especial de Puertos ya se contempla en la Punta de San Felipe un mamotreto para miles de vehículos, con lo que todos esos coches deberían recorrer la ciudad solo para poder aparcar, toda una invitación al uso del coche. Durante el mandato de Teófila se propusieron aparcamientos en la plaza de la Catedral y el Mercado, se le regaló al Obispado edificabilidad y un aparcamiento en sus jardines, el grupo del PP propuso no hace mucho que se hiciese un aparcamiento bajo lo que antes era la plaza de la Reina y ahora de Manolo Santander. El Equipo de Gobierno saliente tenía una idea clara de lo que quería pero fue lento y timorato para aplicarla. En ocho años seis autobuses híbridos, carril bici y peatonalización de la Plaza de España. Adelante prometió actuaciones interesantes en la Avenida Industrial o en la Avenida de Portugal que ya no verán la luz porque las ideas al respecto del Partido Popular están ancladas en el pasado donde el coche es el rey. El tranvía a Puerto Real tardará décadas, mientras soportamos una nefasta gestión de RENFE. Llevamos años a la espera de un nuevo contrato de transporte urbano. La cultura del coche es del siglo XX, las vacunas son necesarias, la Tierra no es plana, debemos regular una migración segura, la violencia machista existe y Franco fue un dictador sanguinario.