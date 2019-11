Término medio

Entiendo que alguien prefiera no meterse ni muerto en el charco de cuestionar la Ley de Violencia de Género. Hablo, naturalmente, de quien no tenga todas consigo de que la ley en cuestión sea la panacea ni de que respete la igualdad ante la ley, pero que, aun así, se haga el loco. Puede abstenerse por miedo (que, visto lo visto, bien podemos llamar "prudencia") o porque le espanta molestar a nadie, ni siquiera a los equivocados, sobre todo, si han sufrido. Lo entiendo. Pero le queda la discreta dignidad del silencio. Lo que no cabe es sumarse, como mecanismo de camuflaje, al coro irritado de los que acosan al que sí se atrevió a cuestionar lo políticamente correcto. Entre el martirio civil que arrostran los osados y el censor voluntarioso que se apunta a la masa de indignados, hay términos medios honorables.

No me termino de creer que todos, todos los que se rasgan las vestiduras con la posición de Vox con respecto a la Violencia de Género no la entiendan (aunque no la compartan). Vox no quiere desproteger a las mujeres, sino extender la misma o mayor protección a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar (con independencia del sexo, raza, edad, religión o cualquier otro motivo). Quizá no se entienda porque todo lo que tiene que ver con el sexo nubla algo la razón. Refugiémonos en la analogía. Pongamos que hay una ley que castiga los robos en viviendas en las afueras con mucha más firmeza que los robos en las viviendas del centro de la ciudad. Se aduce que en las primeras los robos son más frecuentes y fáciles, y es verdad. Entonces un partido propone extender la protección de las casas de las afueras a todos los hogares del país, y mejorarla. Luchar contra los robos y no contra «los-robos-en-las-afueras». Podría, por supuesto, discutirse si es conveniente ese cambio, pero no parece que, con esa propuesta igualitaria, se pretenda dejar a nadie desguarnecido ni se discriminen a las casas de nadie ni mucho menos se apruebe ni se aliente el robo en las casas de las afueras.

Todo eso -regresemos ahora de la analogía- es lo que se achaca a Vox sin querer ni oír sus argumentos. ¿Quizá porque haya un miedo de fondo a que puedan resultar convincentes y constitucionales y a quedar en evidencia? La pena es que, con tanto jaleo, se silencia el debate que importa. Con la ley actual (blindada a base de escándalos) no se ha conseguido disminuir el número de víctimas.