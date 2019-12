Comprendo que 'Teoría de la disidencia' puede parecer el título (incompleto) de una tesis doctoral, me lo perdonen, ha salido de 'Teoría de Teo' y 'La disidencia sube', que es de lo que pensaba escribir hoy. Porque no es normal la disidencia que le está creciendo a Pedro Sánchez ¿entre los suyos? sin aplicar a este hecho bastante insólito la teoría de Teófila Martínez sobre los partidos políticos. La anterior alcaldesa de Cádiz es persona de ideas claras, equivocadas o no. O se calla o se le entiende todo. Y ha vivido tiempos revueltos en el PP con responsabilidades orgánicas e institucionales. De ahí la sustancia sobre su pensamiento al respecto de la permanencia en una formación partidaria: soy del PP porque estoy de acuerdo con el 60%, si fuera menos del 50% me habría ido, no sería del PP. ¿Vale para el PSOE? Leguina, Corcuera, González, Guerra, Vázquez, Page y de ahí para abajo, quiero decir, gentes que no están en la reserva todavía, ¿han bajado el índice Teo de asentimiento peligrosamente hacia la puerta del partido socialista español? Es un momento decisivo que ha hecho a Susana Díaz ir a votar con la papeleta abierta, para que se viera bien que votaba al que le va a cortar la cabeza con bastante probabilidad, pero a otros la podemización de las bases del partido, esa cosa, no les ha hecho comportarse como los acusados en los procesos de Moscú, callarse se habrán callado pero la mala milk va por dentro y, una vez más, se encomiendan al albur. ¿Quién le iba a decir a algunos que Albert Rivera iba a estar tan pronto pal carajo? Pues ahí va. Nada menos movible que las manos que votan. Sobre todo cuando las cosas no van bien y se acaba de hacer pública la primera de las sentencias que vendrán sobre los ERE de la Junta de Andalucía. Pues todo eso, y más (popular forma de hablar que me parece deslumbrante) está pasando en el interior del 60% de asentimiento militante, que puede extrapolarse al porcentaje votante. El barullo viene por todo esto, así la unidad territorial o la proclividad al suicidio de la Nación de los españoles. "Tranquilo, controlo", suelen decir los que finalmente no controlaban nada y gastaron su hacienda y quemaron la vida en la adicción. ¿Igual con España? ¿Quién controla que todo esto no dé un petardazo y volvamos a empezar otra vez? Teruel existe, desde luego. Y Comillas, Agaete y Mondoñedo. ¿Y? ¿Fuera de lo que venimos siendo hay futuro? ¿Ortúzar lo controla, Mas lo controla? ¿Iglesias y Sánchez controlan? Nadie se está quitando…