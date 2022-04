El nombramiento de Teófila Martínez como presidenta del congreso del PP ha devuelto el rumor de que la ex alcaldesa se va a presentar al frente de su partido para las municipales. Ella lo niega con rotundidad, pero en diciembre de 1994 también lo negó y en mayo de 1995 se presentó a la Alcaldía que ocupó durante 20 años. Y lo hizo en unas circunstancias parecidas, con su partido urgido por ganar las elecciones de cara a las generales que se iban a celebrar meses después. Si Aznar la obligó a presentarse, no es descartable que Feijóo lo intente, con el hándicap de que fue apeada en 2015 y que el año que viene tendrá 75 años. Ella insiste en que segundas partes nunca fueron buenas y que tiene tarea en la Autoridad Portuaria. No dudo que sea su intención, pero tampoco es descartable que en su partido algún iluminado quiera repetir fórmula. Quien haya puesto a circular el rumor no es muy amigo de Teófila, porque sería exponerla a un segundo batacazo. No hay que olvidar los insultos que le dirigieron unos facinerosos en el pleno en el que fue elegido José María González, sin que nadie del equipo de gobierno tuviera la dignidad de defenderla. Incluso alguno se regocijó sin recordar el refrán: el que se ríe del mal del vecino el suyo viene en camino. El Ayuntamiento debería colgar el retrato de Teófila Martínez en la galería de ex alcaldes, incluso está ya hecho, y deberían ponerle su nombre a una calle, lo que no quita para que se pueda valorar el legado de Teófila en toda su amplitud. Unas elecciones tratan de la rendición de cuentas del gobierno (¿estamos mejor o peor que hace cuatro u oho años?) y de los proyectos para el futuro. Si la presidenta de la Autoridad Portuaria se llegase a presentar las elecciones tratarían sobre lo que hizo en sus 20 años, máxime cuando José María González no concurrirá. Cualquiera que presente el PSOE (¿Pacheco?), Adelante Cádiz (¿David de la Cruz?) o incluso si concurre por Vox el yerno de Pepe el de la Gloria o hay una candidatura independiente, querrían hablar de lo que se ha hecho en estos últimos años y lo que se quiere hacer en los próximos, no de un pasado ya lejano. Qué duda cabe que en la gestión de Teófila Martínez hay luces y sombras, como en todas. El soterramiento solo ya merece que pase a la historia al eliminar el legado de la segregación de guetos que promovió José León de Carranza, con los barrios populares entre la vía del tren y la Bahía. El Bicentenario, el tratamiento económico especial y el nuevo puente(para quien le parezca bien) pueden ser la parte positiva. El despilfarro en propaganda, los armatostes (pérgola, Queco, Queca, Teatro del Títere), la red clientelar, los aprovechados teofilistas (Míster Campari, la exCajera) son la negativa.