Teófila 2027

Hay mentideros en los que se baraja el nombre de Teófila como candidata para las próximas municipales y ni se trata de una broma ni hablamos de ciencia ficción. El candidato oficial, al menos sobre el papel, sigue siendo Juancho Ortiz, y aunque no se descartan promesas que se antojan eternas como Bruno García y José Manuel Cossi, la sorpresa ha saltado al conocerse que son los propios populares los que lanzan su nombre al ruedo en forma de chisme para recabar información. "¿Y qué os parecería Teófila?", preguntan desde las alturas, tras repasar la lista de candidatos naturales. La pregunta nace de la nostalgia y la desesperación y a nadie le sorprende, visto el panorama político y por más que parezca exagerado proyectar su imagen en Alcaldía hasta 2027. Si tiempos pasados siempre nos parecieron mejores, ahora nos sentimos seguros de ello.

Que Teófila está en forma y que su sola presencia pone de los nervios a sus adversarios, por más que esté de vuelta de la catedral, es un hecho indiscutible. Basta recordar la furibunda reacción del equipo de gobierno cuando ella anunció recientemente el nuevo aparcamiento del muelle para asumir que no sólo le respetan, sino que le temen. A pesar de encontrarse a miles de kilómetros, presentando el Congreso de la Lengua en México, a Kichi le rechinaron los oídos cuando dio a conocer los detalles el plan . Y lejos de lograr reprimir sus impulsos, afloraron todos sus complejos. Menos mal que ya conocían sus intenciones, con las que por cierto se mostraron conformes a priori. Porque de haberles pillado por sorpresa, lo cual no es muy difícil, le habrían saltado a la yugular, como si la ex alcaldesa les hubiese mentado a su madre. Si ese mismo parking lo presenta cualquier otro dirigente del PP, a los anticapitalistas les habría entrado la risa floja. Pero cada vez que Teófila vuelve a escena se tensionan tanto que por más que les rajasen la palma de la mano serían incapaces de derramar una sola gota de sangre.

Teófila no puede evitar pertenecer a esa estirpe de viejos rockeros que lo mismo se echan de menos, que se echan de más, como diría Kiko Veneno. Los mismos electores que le pusieron las maletas en la puerta de San Juan de Dios, son los que al cabo del tiempo le juran en arameo que siempre le votaron y que tendría que recuperar el trono. Ella, fiel a los suyos, ha dejado claro que su apuesta no es otra que la de Juancho Ortiz para desbancar a Kichi. Pero más allá de a quién presenten los populares, lo preocupante es que la actual clase dirigente no logra que los ciudadanos se olviden de figuras que tendrían que estar llamadas a ocupar el espacio de un jarrón chino, desde el cariño. Desde Felipe a Rajoy, pasando por Aznar y hasta ZP, hoy todos parecen unos fenómenos, cuando en su día los vendimos como chatarra. Y lo que más duele no es esto, es la impotencia tras constatar las limitaciones de nuestros gobernantes ante el desafío que tienen por delante, porque sin duda son también las nuestras.