Teófila y otros

Con el triunfo de Pablo Casado, sobre Soraya Sáenz de Santamaría, en las últimas elecciones para la presidencia del PP, han cambiado algunas cosas en ese partido. Y es lo propio porque, suponiéndoles a ambos la misma o parecida ideología, no es difícil apreciar diferencias. Soraya era vicepresidenta con Rajoy, y aunque este no hizo ninguna indicación expresa, se supone que la hubiera preferido como su continuadora. Luego las urnas le dieron el triunfo a Pablo Casado, que había sido jefe de gabinete con el ex presidente Aznar y era hombre del aparato, dedicado desde temprano y en forma exclusiva a la política, a diferencia de Soraya, que, antes, fue profesional del Derecho, luego de haber sacado una oposición.

El nuevo líder del PP, más joven que el anterior, quiere contar con gente de su generación, como es lo propio. Por ello, parece que no va a contar para las listas electorales, con actuales diputados o senadores, que llevan muchos años de permanencia en el escaño. Entre ellos y por ceñirme a los andaluces, Rafael Merino de Córdoba, Celia Villalobos de Málaga y Teófila Martínez de Cádiz. Ya en estas mismas páginas un colaborador se ha referido a Celia Villalobos y me toca referirme a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz que ganó cuatro elecciones a la alcaldía con mayoría absoluta, incluso la quinta ya sin esa mayoría. Su caso no es idéntico al de los otros porque ella continúa con su actividad en la política, ya que ha sido designada presidenta de la Autoridad Portuaria.

En 1982, la AP de entonces, en Cádiz, tuvo que recurrir a Madrid para contar con un candidato de notoriedad para las elecciones a diputado. Vino Rodrigo Rato y los de aquí nos sentimos felices, porque habíamos fracasado en todas las gestiones con personajes provinciales. Fue precisamente Rodrigo Rato el que me pidió que designara a Teófila como secretaria ejecutiva de la junta provincial, de la que yo era presidente y así lo acordamos. Nuestra relación no fue precisamente perfecta, pero de ello más culpa tuvo, en mi opinión, su mentor. Un breve relato de esta relación, algunos de mis lectores la habrán leído en estas mismas páginas, en lo que escribí el 15 de marzo del año pasado y que titulaba Elogio a Teófila. Pedía para ella algún reconocimiento de la ciudad después de 20 años ininterrumpidos en la alcaldía, con realizaciones muy significativas. Ahora, en el Puerto, su gestión será, sin duda, eficaz y en beneficio de la ciudad, como lo ha sido la de su antecesor José Luis Blanco.