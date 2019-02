Teléfono rojo: volamos hacia San Telmo

Y luego incontienente, caló el chapeo, requirió la espada, fuese y no hubo nada". Con estos versos de Cervantes resumía el otro día un amigo mío la visita del presidente de la Junta de Andalucía. Mucha palabrería y nada más. Igual que la visita de Susana de hace dos años, cuyo único resultado ha sido la concesión de un millón de euros para el Museo del Carnaval mientras la Junta daba tres para el Museo Camarón de San Fernando y siete para el Museo del Flamenco de Jerez, para que luego se extrañen por los resultados electorales. Pronostico que la visita de Juanma Moreno concluirá en que no habrá nuevo hospital, el Centro de Arqueología Subacuática se trasladará si hay otro lugar donde irse que no suponga inversión alguna y la Ciudad de la Justicia se hará donde estaba previsto, en los Depósitos de Tabaco, por el mero hecho de que es más barato. Pragmatismo creo que llamó al asunto el nuevo presidente de la Junta. Se terminará la operación de Tiempo Libre como estaba previsto, seguirá durante años abandonada la antigua Escuela de Náutica, las obras para la nueva facultad en Valcárcel empezarán dentro de cuatro o cinco años y todo así. Bien es verdad que Juanma Moreno ya ha visitado Cádiz el mismo número de veces que lo hizo Susana, lo cual es un mérito si se tiene en cuenta que lleva un mes y aquella estuvo seis años. Aparte del buenrollismo, obras son amores. Lo importante no es que se tuteen y mantengan una buena relación personal, lo importante es que se resuelvan los asuntos pendientes en la ciudad de Cádiz. Me malicio yo que tras el buenrollismo el PP de Cádiz hará lo posible por bloquear todos los proyectos del Ayuntamiento mientras esté José María González al frente. El mensaje que se envía con el nombramiento de Mercedes Colombo es bastante esclarecedor: ni agua. Incluso veremos si se acaba el carril bici.

Dicho lo anterior el momento cumbre fue el del intercambio de los teléfonos. No sabía yo que el alcalde tenía esa habilidad, como Martes y 13 en lo de las empanadillas y Encarna o el niño que promocionaba Telefónica unas navidades. Igual acabamos con el paro en la ciudad poniendo eso que ahora llaman call center, las antiguas centralitas de toda la vida: un montón de gente colocada solo para hablar por teléfono.

Lo llego a saber y cuando estuve con el alcalde le hubiera pedido el teléfono de Scarlett Johanson o el de Jenifer Lopez, mucho más interesantes que el de Juanma, donde va a parar. Desde aquí te lo digo, alcalde, si los tienes me los pasas, porfa.