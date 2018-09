Takk, hr. Olsen

Así es como me dice el traductor de Google español-noruego que hay que darle las gracias a la familia Olsen por poner a Cádiz, una vez más, en el epicentro del mapa mundial del tráfico de cruceros. Es lo que le hace falta a nuestra capital, a nuestra Bahía y a nuestra provincia en general. Esto sí nos beneficia y, así, Cádiz aparecerá estos días en cientos y cientos de webs, blog, periódicos y revistas especializadas por ser un puerto y un pueblo fiable, seguro y digno de conocer. Mientras tanto, en Madrid, el gobierno de Sánchez ha armado la gorda precisamente por lo contrario, por olvidarse de que Cádiz también existe para algo más que para veranear. A lo mejor alguien se pensó que las bombas que se iban a vender a los árabes eran realmente para hacerse tirabuzones. Menos demagogia y menos hacer el ridículo, que la Bahía de Cádiz no está para frenazo ni marcha atrás. Dicen que eso no es fiable.