Susana reaparece

Me ha llamado la atención la entrevista que a doble página se publicó en los periódicos que edita el Grupo Joly. Los entrevistadores son Juan M. Marqués Perales y Carlos Rocha y las fotos de Antonio Pizarro. Estas imágenes son una de las cosas que más me han llamado la atención, porque doña Susana aparece relajada y rejuvenecida, incluso en la foto en la que aparece con un gesto, que no es de crispación, sino para subrayar lo que dice, muy distinto a cuando era presidenta de la Junta. Se deberá quizás a su reciente maternidad, porque traer una vida al mundo (por muy perro que éste sea) debe procurar una satisfacción que se refleja en el semblante. Enhorabuena, pues.

Lo que no alcanzo a comprender es el mensaje que quiere reflejar en su entrevista y qué razones de actualidad informativa lo han hecho posible. Sabido es que doña Susana se presentó frente a Pedro Sanchez en las primarias del PSOE y que también, en un resultado inesperado, fue derrotada, pese al apoyo que recibió de cincopresidentes autonómicos e históricos del PSOE, entre los que se encontraban Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Esperaba en la entrevista su mensaje, cuando el PSOE ya no gobierna en Andalucía, porque esta autonomía es muy importante para el PSOE y Sanchez no querrá equivocarse en el candidato. Pues bien, a mí me parece que no empieza con buen pie y el titular de la entrevista, "Moreno prefiere dejar por el camino a la gente en lugar de dejar a Vox", no puede ser una mala interpretación de los entrevistadores, porque ella, política experimentada, sabe que los pactos entre partidos son necesarios en democracia y no puede señalar los pactos en Andalucía como excluyentes cuando su jefe político en Madrid pacta a diestra y a siniestra para mantenerse en el Gobierno. En la entrevista se limita a la crítica de todas y cada una de las medidas de actual Gobierno andaluz, sin aclarar en qué no está conforme. Su opinión sobre Fernando Grande-MarlasKa ("ese tipo de persona que siempre reivindicamos que participen en política") ha quedado invalidada por la realidad. Cuando le preguntan por las encuestas que ponen al PP por delante, dice que no es momento ahora de preocuparse por ello. Y resulta que no hay ni una mención respecto a la discriminación que supone que el Ingreso Mínimo Vital (la paguita) lo gestione el País Vasco y Navarra, pero no se conceda a Andalucía.