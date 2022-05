Sumisos/ Insumisos

Cada Carnaval tiene un pico. De fiebre, de arte, de ingenio, de crítica. Digo que entre un montón de coplas una sobresale, destaca, descuella, emerge y se queda en la memoria de Cádiz. ¿Será este año la que ha escrito Antonio Martínez Ares sobre el alcalde Kichi? Antes de escribir 'sobre' he pensado si era mejor decir 'contra'. Terminar así, con una copla demoledora, es triste, mucho. Quien quitó el retrato del Rey Felipe VI para poner el del famoso alcalde revolucionario e insumiso Fermín Salvochea (1842-1907), ha debido escuchar la copla de Martínez Ares con algún estremecimiento: 'lo siento / no sabes cuánto lo siento / tú no eres ni queriendo / mi Salvochea, mi Salvochea'. Antes de este remate definitivo, José María González oyó que 'ante notario / son ocho años / no es profesión / es vocacional', una especie de parche antes de que salga el grano, sobre todo si finalmente da marcha atrás y convierte lo vocacional en habitual, o lo intenta. Demostrando que mintió a los gaditanos cuando les dijo que no quería más de dos mandatos. Fue el día inaugural 'Recuerdo el bastón mirando al pueblo / sí señores esto es vuestro / ilusión a reventar'. Efectivamente, Antonio Martínez Ares ha amasado con las querellas -dolorosas- que le reclama a Kichi toda un acta de acusación, de gran severidad y también de gran verdad. Y además en el lenguaje de la verdad carnavalesca: 'me importa un carajo que te enfades /enfadao está medio Cádiz / y te importa un carajo a ti". De seguir este hilo uno llega a convencerse del 'fraude' que para Los Sumisos, representación sin duda de una gran parte de la ciudad carnavalesca, ha significado la alcaldía de Kichi. 'Mentira, eres una gran mentira / sin proyectos y sin vida / tirano gordo de poder y prepotencia', forma parte del grueso de la acusación. Cuando mira a ese día del bastón cara al pueblo, ese día -dice- 'Recuerdo gente escupiendo a la Teo / entre insultos, forcejeos, /mañanitas de contraste'. Como Martínez Ares escribe en un contexto de desaprobación y despecho por estos años que han convertido a Kichi en un 'tirano gordo de poder y prepotencia', se permite añadir que 'Como no hay nadie a tu altura / dices que vas a seguir. / Qué torpe / se lo estás poniendo a huevo / a los nietos del gallego', con lo que el coplero critica desde la otra orilla, aquella a cuya playa llego el alcalde González. De cualquier modo, nos llama la atención que esta severidad crítica, implacable, se produce dentro del propio carnaval. Los Sumisos son las coplas prohibidas obligadas a cantarse privadamente a los censuradores. Otra humillación a la infringida. Es Antonio Martínez Ares.