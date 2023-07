Una de las primeras medidas que ha aprobado el nuevo alcalde, del PP, de Cádiz (y otros de la provincia) ha sido la de subirse el sueldo, y no lo ha hecho de manera moderada, sino casi doblando el del anterior regidor. También se ha mejorado la de los líderes de la oposición municipal. Está bien eso de ser dueño de su propio salario, cuántas plantillas querrían esa facilidad para pactar la mejora de sus convenios.

Casi 70.000 euros al año no está mal. Sobre todo si los cobra alguien cuyo partido considera peligroso para la economía nacional un salario mínimo de 14.000. Sobre los salarios de los alcaldes habría mucho que hablar. Se le criticó a Kichi su concepción a la baja de los dineros que debería cobrar. ¡Ay la mala fama que tiene la pobreza, incluso para quienes dicen defender una creencia que basa sus bienaventuranzas en eso! En este país nadie admiraría la decisión de Pepe Mugica de seguir dirigiendo un país como Uruguay desde los pobres muros de su ‘ranchito’.

Se dice que el trabajo de un alcalde es muy importante, y que una contraprestación como la que se ha autodesignado Bruno García es adecuada a la responsabilidad que supone regir los destinos de Cádiz. Por comparación, podríamos decir que los 90.000 de Pedro Sánchez son una minucia, dado que de él depende todo un país.

Los que siempre se han considerado importantísimos son los dirigentes nacionales del PP, ya que desde hace décadas practican la costumbre del sobresueldo, una ‘compensación’ por las tareas que deben hacer para el partido, y que se añade generosamente a la que ya cobran por su trabajo de diputados o senadores, como es el caso del propio Núñez Feijoo.

Se ve que su estipendio por representar a los españoles no es suficiente para lo que ellos consideran sus méritos. El actual líder del PP, y probable presidente de Gobierno dentro de pocas fechas, no considera necesario contarnos a todos a cuánto asciende ese sobresueldo que le paga su formación pero que, no nos engañemos, sale del dinero que todos asignamos a los partidos políticos.

Algunos dicen que el sueldo de un responsable político no es tan importante como su gestión, pero la verdad es que esa máxima es aplicable a cualquier oficio, profesión o subempleo. Tanto como que la dignidad de un trabajo no se mide por el salario, pero empieza a construirse por ahí.