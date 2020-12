Sorber y soplar

Abundan quienes afirman que el PP y Vox tendrían que fundirse para que el PP pudiese tener alternativas serias de Gobierno. O sea, que ya se ve a quién quieren fundirse. Naturalmente es un argumento respetable y que arrima el ascua de la ley de D'Hont a su sardina, como es legítimo y argumentable. Pero no tiene muy en cuenta las ideas, que parecen no pesar nada, ni los principios e ideales, que son muy distintos en cada uno de los partidos.

Los que eso afirman no van en la misma línea estratégica que el PP de Casado. El líder del PP ha decidido girar, no ya al centro, que quedó sobrepasado, sino hacia la socialdemocracia. Para esa nueva estrategia le viene de perlas la existencia de Vox, dándole un marchamo de legitimidad socialdemócrata. Con Vox dentro de sus filas, el PP no podría ponerle ojitos (legítimos) a los socialdemócratas. A no ser que los callase a todos, pero son muchos millones de votantes, tres nada más y nada menos, para callarlos a estas alturas. De modo que el PP puede captar votantes a su izquierda si mantiene su mensaje de repudio a Vox, del mismo modo que Vox recibo votos que jamás llegarían al PP, porque son de trabajadores y gente sencilla, que desconfía del perfil de altos funcionarios, registradores y abogados del Estado del PP.

Lo difícil de este nuevo planteamiento es que Casado tiene que convencer a votantes socialdemócratas que nunca querrían que con sus votos se pactase con Vox, mientras que su única posibilidad de llegar al Gobierno es pactar con Vox. Esa es la gran contradicción futura del PP. Que adquiere una condición casi irresoluble cuando se cae en lo siguiente. Subir dos o tres puntos o bajarlos en las encuestas puede significar un poco más de alegría en la noche electoral, pero nada más. Si los mismos pactos son necesarios, ¿qué importa tener más diputados o menos, si no se tienen los suficientes para gobernar en solitario? Que el PP corteje el voto socialdemócrata desengañado puede hacerle subir algunos puntos en las encuestas, de acuerdo, pero también les pone mucho más difícil llegar a acuerdos que necesita con Vox.

¿Y la gran coalición con el PSOE? Eso podría ser (sobre todo, si cayese mucho el PSOE, que no parece). Pero significaría que el viraje a la socialdemocracia ha sido de tal brusquedad que el PP ha quedado absorbido por ella. Le dejaría todo el campo de la oposición y de la derecha a Vox. De tanto querer ocupar el lugar de Ciudadanos, el PP de Cassado ya se empieza a mover en las arenas movedizas del partido naranja. Hay que tener cuidado con los sueños, porque al final se cumplen.