Soleada primera jornada del XIX Festival Cádiz en Danza

Al borde de los 20 años, el Festival Cádiz en Danza comenzó ayer una nueva edición en una jornada festiva en la que la temperatura permitió poner un luminoso lienzo a los espectáculos que se celebraron al aire libre. Un nutrido plantel que llevó la danza del primer nivel a espacios tan especiales como la plaza de la Catedral o Entrecatedrales, donde fue tomada esta instantánea de los bailarines Osa & Mujica que sorprendieron a los gaditanos y a los muchos turistas que este fin de semana llegaron a la ciudad con su propuesta Expectations will not kill you. La XIX edición de Cádiz en Danza se celebrará en los teatros y espacios de la ciudad hasta el próximo sábado.