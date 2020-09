EL mundo está lleno de cosas sobrevaloradas; por ejemplo, el tamaño. En materia sexual, el miembro viril masculino, no sé de qué sirve tenerlo grande cuando se supone que lo importante debe ser usarlo bien o usarlo mucho. Las glándulas mamarias femeninas, cuyas alabanzas vienen de esa España rural y cerril , aquella de "en caso de duda la más tetuda". Tener una talla 100 de sujetador o 18 centímetros de pene sirve para nada, la ley de la gravedad hace estragos. Conducir coches: manía muy masculina, presumir de lo rápido que va uno en el coche, comprarse coches grandes , sacar pecho por lo bueno que es uno al volante. Desengañaos, chavales, conducir es de tiesos, los coches grandes son un incordio, incluso diría que tener coche es un despilfarro . La marca y el tamaño del coche no determina el estatus social, es más bien de horteras.. Saber de vinos: antes la gente a lo más que llegaba era a saber que el Valdepeñas era popular y el Rioja era mejor, luego llegó el Ribera del Duero. Ahora la gente pega unas brasas con los vinos fortificados, los diferentes tipos de manzanilla, en cada esquina se forma una cata y el que no sabe de añadas, pagos y viñas es un ignorante. Se llama snobismo. Digo más: el alcohol saca lo peor de cada uno, no es verdad lo de in vino veritas, hace a la gente grosera e insoportable. Cofradías: pagar dinero para ponerse una túnica, coger un cirio y tirarse horas en la calle de pie es algo sin sentido aunque bien mirado peor aún es pagar dinero para salir debajo de un paso todos los tíos pegados, oliendo a humanidad, sudando y con dolor de espalda. Para qué digo ser de una junta de gobierno, tener que ir todo el año a reuniones y preparar una procesión. En realidad la COVID les hizo un favor este año y lleva camino de hacérselo el año que viene. La sororidad es mentira, las tías se odian entre sí. Está sobrevalorado ser autor de carnaval, aunque en realidad se le podría conceder cierto mérito si lo que escribe es hermoso o tiene armonía, aunque no hasta el punto de llamar poeta a un autor: "Yo admiro el doble sentido de algún conocido poeta de Cádiz". Muy sobrevalorado salir en carnaval, salvo que sea por dinero, en cuyo caso es comprensible. Ir a ensayar durante seis meses, tener que viajar por toda Andalucía para cantarle a los catetos de los pueblos o a los sevillanos es un rollazo. Más sobrevalorado aún ser componente : todos esos octavillas, tenores, segundas con seudónimos de animales, insectos, herramientas o diminutivos de guardería, tratados como si fueran futbolistas. Para qué decir la mayor sobrevaloración: el comparsista que da nombre a un colegio cuya verdad nadie se atreve a contar por muchos libros y documentales que se hagan.