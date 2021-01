Como dice Emilio de la Cruz, qué se puede esperar de alguien como yo, que no ha hecho ni la mili. Como a George Brassens, la música militar nunca me supo levantar, lo que no me impide ver la labor de las Fuerzas Armadas y contemplar estupefacto a los que piden eliminar el gasto militar. Luego reclaman construcciones de buques de guerra en Navantia . Por este problema mío no veo ningún conflicto en torno a la soberanía de Gibraltar, máxime si quien la reclama es un payaso como Ortega Smith con su traje de neopreno cruzando a nado la Bahía de Algeciras provisto de una bandera de España. Me pasa con Gibraltar como con Ceuta, Melilla y Tabarnia asaltados por marroquíes o independentistas, habrá que respetar la opinión de la gente. Si los 30 mil gibraltareños no quieren ser españoles, no veo ningún problema. Cosa distinta es corregir el contrabando de tabaco desde La Roca, eliminar el paraíso fiscal y los problemas medioambientales . El resto, la convivencia natural y pacífica a ambos lados de la Verja me parece lo más natural, así que veo bien que Gibraltar se integre en el Espacio Schengen , bien sea porque los policías españoles controlan la entrada por el puerto y el aeropuerto en el mismo sitio o porque lo hacen agentes del Frontex controlados por vía telemática por policías españoles, lo diga Picardo o González Laya. Ya está tardando el Generalísimo Rossety en enviarnos un vídeo a la orilla de su chimenea sin esperar que suba la marea (perdón por citar a Sabina en lugar de José Manuel Soto) de Roche en el que nos ilustre de los elevados valores de la patria, más próximo al ex general Beca que a cualquier linense. Digo yo: ¿si usted fuera gibraltareño querría ser español? No hay más que ver cómo se vive en La Línea , cuando hace un par de años ni la policía podía entrar en algunos barrios . Veo normal que no quieran identificarse con esa España. Aprovecho para decir que el alcalde de La Línea me parece un tipo inteligente , que interviene en los debates cargado de tanto pragmatismo como sentido común. Tan capaz que ha sacado 21 concejales de 25 sin tener ni un solo asesor, su grupo en la Diputación no tiene ninguno, muy al contrario que el saqueo permanente al que someten a la institución todos los partidos sin excepción, los que iban a asaltar los cielos y lo único que han asaltado es el erario, los naranjas, los morados, los verdes , los azules y los coloraos. Por lo que a mí respecta, que los gibraltareños sean lo que quieran ser, que igual tenemos algo que aprender. Si a un lado de la Verja hay una renta per cápita diez veces superior será por algo. Esto de las fronteras en el fondo siempre acaba con algún loco asaltando el Parlamento disfrazado de 'Los últimos en enterarse'.