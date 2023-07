Comentando las críticas al nombramiento de Julio Banacloche como responsable de ordenación económica y profesores en la Universidad Complutense, escribe Ricardo Calleja: “En este país sale gratis la discriminación por razones religiosas –al menos, de los así llamados ‘ultracatólicos’ aka ‘del opus’. Por pereza de opinadores y de ciertos públicos. Incluso en casos de abrumadora competencia profesional y encantador talante”. Tiene más razón que un santo (con perdón) y la cosa clama al cielo (con perdón).

El artículo 14 de la CE reza que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…”; ninguna, dice; pero nuestras sensibilidades para las discriminaciones van por barrios. No se discrimina por tendencia sexual, pero sí por sexo; creencias elementales del cristianismo se consideran inaceptables democráticamente, etc.

En Cavilaciones y melancolías, José Jiménez Lozano cuenta que unas mocitas fueron a la farmacia a por la “píldora del día después”; la farmacéutica no quiso dársela y la acusaron de ser del Opus. “No, es que soy musulmana”, mintió, marcándose una operación Gombrowicz. “Ah, perdone”, y se fueron sin piar. Esta historia a don José se la conté yo, y ocurrió –cambiando farmacéutica por farmacéutico– tal cual.

Aplicamos poco la clarificadora operación Gombrowicz, esto es, sustituir el nombre de un colectivo despreciado por otro mimado, y ver. ¿Alguien se atrevería a chistar porque un responsable de ordenación académica fuese musulmán?

No lo cuento para lloriquear, sino para rebelarme contra el síndrome de Estocolmo que encima aqueja a muchos cristianos. Si el responsable criticado lo hubiese sido por gay, ¿alguien habría puesto en su defensa la venda de “su encantador talante”? ¿Tenemos los cristianos la obligación de ser más enrollados que el resto?

Tenemos la obligación de poner la otra mejilla, lo que lleva implícito el requisito de tener bastante cara dura. Cuando Hilaire Belloc se presentó a las elecciones, empezaron a denigrar su catolicismo entre el electorado protestante de su circunscripción. En su primer mitin, el escritor arrancó: “Voy a misa siempre. Esto –sacándolo del bolsillo– es un rosario y lo rezo todos los días. Y si ustedes, por ser católico, no me votan, yo consideré un honor que me dispensen de la indignidad de ser su representante”. Es la actitud.