Simetría electoral

La simetría es una de las columnas vertebrales de los fenómenos naturales, protones, electrones, materia, antimateria, partícula, antipartícula; a los humanos nos fascina, la vemos bella, perfecta, tranquilizadora. Un cuadro inclinado nos desconcierta. El arco parlamentario comienza a recuperar su simetría, dos grandes fuerzas a derecha y a izquierda, y otras dos en sus extremos. Inés Arrimadas ha recuperado la razón que Rivera perdió, al proponer al PP que vayan juntos en las elecciones catalanas, vascas y galllegas. Ciudadanos aporta mucho al PP en Cataluña, y el PP vasco puede acoger algo de Ciudadanos en una comunidad donde no existe. Núñez Feijóo, que no tiene en Galicia ni parlamentarios de Vox ni de Ciudadanos, hará un esfuerzo, conservará la marca, pero trufará la lista con alguna mandarina. Mejor Juntos, puede ser el nombre. Es el patrón del 78, UCD y PSOE más AP y PCE, organizados en torno al eje derecha/izquierda. En Andalucía Juan Marín no cree necesaria esta unión y es cierto, quedan tres años para las elecciones, pero llegado 2022, Ciudadanos deberá explorar otras fórmulas si las encuestas siguen a la baja. A Juanma Moreno le vendría bien para esa expansión que está probando hacia la moderación como política, su Gobierno de coalición ya es un laboratorio de pruebas para la cita de 2022.