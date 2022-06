Silencio y punto en boca

En política y en música los silencios están en la partitura. Cuando alguien dice algo, que sea significativo: una explicación, un argumento, una información. El resto es charlatanería. El cruce público de reproches entre Martín Vila y Lorena Garrón no creo que sirva de mucho a ninguno de los dos y, por supuesto, no sirve de nada para el objetivo que, suponemos, tendrán ambos de que el año que viene mantengan el poder municipal solos o en alianza con el PSOE. Supongo que tendrán motivos de sobra para criticarse unos a otros, como esos matrimonios en la crisis de los 40. Decírselo en público solo satisface al PP y a Vox, que están a la espera como esos cocodrilos que se relamen cuando el Ñú va a cruzar el río en el Serengueti. Pero como en la novela, perder es cuestión de método, ahí están cada día Los Ángeles de Chano dedicados a la intoxicación contumaz. Igual podríamos decir sobre el proceso sobre los terrenos de Delphi: la alcaldesa de Puerto Real hace todo el ruido que puede para apoyar un proyecto privado y deportivo mientras Teófila Martínez no se calla nada para defender un proyecto público e industrial. Es curioso que una alcaldesa socialista apoye lo privado y una presidenta de la Autoridad Portuaria del PP defienda lo público. Paradojas . Supongo que Elena Amaya ha encontrado la horma de su zapato, solo que Teófila es menos populachera, no hace referencia a petaladas. Quien no se corta un pelo es Eva Tubío, Chavalas y Chavales, que encarga por 17 mil euros un informe a una empresa para que le diga por qué se va la gente de Cádiz. Después de siete años en el poder municipal ahora quiere saber lo que ya sabemos todos: la gente se va porque no hay trabajo ni vivienda asequible. Curiosamente Eva Tubío es la concejala de vivienda que menos ha construido y ahora le entrega un contrato menor sin publicidad a la consultora ambiental Ibermed. Tiene todo el aroma de cuando le encomendaron a Fernando Visedo el estudio sobre los pisos turísticos para que dijese lo que quería el Equipo de Gobierno que dijese, que hacía falta una moratoria que desde su aplicación no ha hecho más que subir, contraste.

Hay veces que el silencio no debería ser solo de la política sino también administrativo, máxime cuando se manejan fondos públicos. El colmo del silencio es el del Gobierno de España en Cádiz, que lleva dos años anunciando que ya hay consignación presupuestaria para reparar las murallas pero la obra no comienza. Vamos a echar de menos al autoproclamado nuevo vicepresidente de la Junta Antonio Sanz, que siendo delegado del Gobierno en Andalucía hizo la última reparación, han pasado ya cuatro años. Si no puedes mejorar el silencio, es mejor callarse.