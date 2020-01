Sexo angelical y apocalipsis

La discusión bizantina, el sexo de los ángeles. Llevamos toda la vida quejándonos del centrifugado eterno de los tertulianos, pero hablamos por supuesto de un mal de siglos. Discutir sobre el sexo de los ángeles pasó a la historia como ejemplo máximo del sinsentido no sólo por lo inasible del tema, sino por la absurdez de matarnos con abstracciones mientras los otomanos están a las puertas, dispuestos a matarnos sin distracciones. En la tradicional alerta de la cuenta atrás del fin del mundo, los portavoces que nos sitúan a 100 segundos del apocalipsis (un nuevo récord: felicidades a todos) insisten en dos amenazas: el peligro nuclear y la emergencia climática. Dos certezas -subrayan- sobre las que no sólo los responsables parecen hacer oídos sordos, sino que se intesifican a través de campañas digitales de desinformación. Y de distracción. Una versión siglo XXI de encerrarse a hablar sobre algo que no existe mientras caen las defensas.