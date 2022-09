Septiembre animado

No podemos quejarnos de falta de noticias en este mes de septiembre. El fallecimiento de la Reina de Inglaterra, después de 70 años de reinado, casi anula el resto de las noticias, pero hay que admirar su longevidad, aunque esta no dependa de su voluntad. No fue gran amiga de España, pero en el futuro, cuando la corona la lleve su primogénito, serán más fáciles las relaciones entre él y nuestro Rey, por el parentesco entre ambos. El tema de Gibraltar había sido objeto de discusión entre la monarca inglesa y nuestro Rey.

Una noticia preocupante para los gaditanos y aún más, si son cofrades, es la amenaza de la falta de policías locales que pone en peligro la procesión magna de Cádiz prevista para el 17 de septiembre. Son 18 hermandades las previstas para participar en el evento, creando una gran expectación, después de su presentación en Sevilla y Jerez, dos de los grandes focos cofrades de Andalucía, como los catalogó la crónica de este Diario. La causa es el conflicto laboral que mantiene la plantilla de la Policía Local con el equipo de gobierno del Ayuntamiento y por la negativa de los agentes a la prestación de servicios extraordinarios, que en el actual régimen laboral son de carácter voluntario. Así que la Policía Local no contaría con números suficientes para garantizar el servicio. El Consejo de Hermandades media con los sindicatos para su celebración. Se me ocurre que no se trataría de romper la huelga, que es un derecho de los trabajadores, pero podría negociarse que no hubiera acciones contra los pasos, que irían custodiados por su capataz y algunos de sus hermanos, sin una vigilancia profesional, antes de suprimir el evento, que debe ser el último recurso. Si los consejeros de la Junta de Andalucía han renunciado a sus escoltas permanentes, conscientes del escaso número de agentes, y si el Gobierno considera que el tiempo de la amenaza terrorista ya ha pasado, puede que los pasos de misterio de la Semana Santa confíen en el pueblo que contempla las procesiones, sin necesidad de una vigilancia especial.

El presidente del Tribunal Supremo amenaza con dimitir si el Consejo General del Poder Judicial no se renueva. En verdad se trata de una situación insostenible, pero en política parece que todo se puede sostener. Y mientras. en Cataluña el presidente Aragonés admitió que no era posible un referéndum de autodeterminación, porque sería "engañar a la ciudadanía" y máxime si entramos en periodo electoral, donde el Gobierno tiene otras prioridades.