Seminaristas

Hace 37 años le hicimos una entrevista en la revista Andana al entonces obispo de la diócesis, Monseñor Antonio Dorado, persona de gran cultura y mucha finura. Le preguntamos por la cantidad de dirigentes de izquierda que habían pasado por centros de la Iglesia. "No han respondido con gratitud al trato recibido", vino a decir con la sutileza que le caracterizaba. Días pasados este periódico cubrió la reunión organizada por algunos de los que habían pasado por el seminario como Ricardo Chamorro y Chano Quintero (organizaron el encuentro en el Muelle Uno). Hay una amplia mayoría de dirigentes de partidos de izquierda que surgieron de la Iglesia. Quizás el origen está en el Concilio Vaticano II y en la llegada a Cádiz del obispo Añoveros, lo que provocó la irrupción de la HOAC, la JOC y el germen de la USO. Sacerdotes como Miguel Mougan, Juan Cejudo, Alfonso Castro y Gabriel Delgado le imprimieron a la diócesis un compromiso social que todavía se puede ver en las asociaciones Tartessos, Tierra de Todos o Nivel. De hecho, el alcalde de Cádiz pasó por la JOC de la mano del padre Araújo, ese sacerdote que convirtió La Pastora en el lugar donde se realizaban los encierros reivindicativos de los años 70, como cantaron Los Dedócratas. Por centros de la Iglesia pasaron dirigentes de la izquierda como Coco Blanco, Paco Cabaña, Pedro Quiñones, García Candón, José Luis Sordo(que en paz descanse), Barroso, Rafael Román, Rafael Garófano o Ramón Vargas Machuca (estos tres últimos siguieron su formación en la Universidad Pontificia de Salamanca y acabaron de profesores). En el PCE podríamos citar a Horacio Lara, cuyo expediente de expulsión de la Compañía de Jesús se hizo en latín, o Javier Fajardo, dirigente durante años de CCOO en Matagorda. De la HOAC a la USO hubo un tránsito de grandes sindicalistas, gente comprometida como Sebastián González, Rodríguez Añino, Manolo Cañas, Emilio Rubiales o Esteban Caamaño. En el Cerro del Moro Jesús Maeztu y Gregorio López hicieron una extraordinaria labor en la parroquia para el despertar de la conciencia de un barrio marginal, con el apoyo de Enrique Blanco y otros. De aquella doctrina social de la Iglesia cada vez queda menos. Ahora todo son cofradías, procesiones, romerías y cuchipandas de todo tipo. Ya no hay curas obreros ni sacerdotes comprometidos con los más humildes, más allá de Cáritas y alguna ayuda que se ofrece en las parroquias. Quienes se acercan a la Iglesia lo hacen para salir de penitentes, cargar pasos y toda esa parafernalia folklórica, aparte de los papás que llevan a sus niños a colegios religiosos porque piensan que supone un ascenso social y así no tienen que relacionarse con inmigrantes y rojos.