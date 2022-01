El Ayuntamiento de Cádiz no contempla por ahora limitaciones para garantizar la seguridad en Semana Santa. Tiene sentido, a tenor de que aún hay tiempo y no sabemos cómo evolucionará la pandemia. Lo curioso es que el gobierno municipal que ahora no ve necesario estudiar por si acaso recorridos más amplios, como plantea la Junta, ni cualquier otra medida como la de limitar el aforo de las calles, es el mismo que seis meses antes del Carnaval ya adoptó decisiones firmes. Todo lo nervioso que se mostró con el COAC para asegurar al máximo la seguridad, choca con la tranquilidad con la que afronta las procesiones.