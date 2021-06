Segundo acto

Ahora mismo, si no eres partidario del indulto a los independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación, no quieres solucionar los problemas con "Cataluña" por un procedimiento pacífico y democrático, formas parte de la Foto de Colón, eres de derechas o de extrema derecha. El obstáculo para avanzar en el futuro de España es siempre el trío Partido Popular, Ciudadanos y VOX, la máquina de fabricar independentistas, los responsables directos de la angustia española. El informe incuestionable del propio Tribunal Supremo oponiéndose a la concesión del Indulto es, primero, un trámite que sólo puede conseguir que el indulto sea parcial, nunca va a impedir la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los presos, tender el puente hacia la normalización de la vida española, buscar un futuro mejor para todos.

Es así como discurren las ideas, los mensajes pro golpistas catalanes, en medio de un paisaje de confusión creciente. Más que nada por la poca ayuda, o ninguna, que recibe Pedro Sánchez de los presos y sus voceros en la Generalidad. Que proclaman inequívocamente su voluntad de volverlo a intentar, hasta lograr el golpe definitivo a la Constitución de España que consiste en el establecimiento de un un Estado independiente en forma de República, la ruptura de la unidad y soberanía de los españoles. Pues aún así toda esta trilla, la estabulación de españoles en la derecha y extrema derecha, y los partidarios de una Nación de naciones, para dar cabida a la España discutida y discutible. Hasta escribirlo cuesta. Los independentistas han cogido esa bandera y cuentan de nuevo con el presupuesto de la Generalidad pero ya se ve en el horizonte otra bandera para lo mismo, para deshacer las costuras del viejo país ineficiente del poeta. Y vendrán más, qué duda cabe. ¿La España sin solución de Ortega y Gasset? Puede que no fuera don José el autor del pensamiento pero he visto que se lo atribuyen. La España sin solución, la España de la paciencia y el barajar. Con la duda de qué haría Pedro Sánchez si tuviera 200 diputados del PSOE en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. ¿Lo mismo? Eso dicen sus defensores, los partidarios del indulto. Haría lo mismo. Indultar contra viento y contra marea. Aunque sea para que de nuevo hile el gusano de seda su huevo amarillo. Estamos ante este nuevo segundo acto del drama, no alcanzamos a ver los posos del fondo del café ni el capítulo final de la tragedia. Se está a lo que se está, unos pocos votos bien administrados valen un potosí, la estabilidad de un gobierno. Palabras mayores, como es sabido. Indulto.