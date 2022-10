¡Savater a la hoguera!

Va Fernando Savater y escribe en El País: "Resulta que en el Gobierno de España hemos tenido y tenemos ministros de ideología comunista, es decir, tan totalitaria como la otra, y el país sigue adelante peor que mejor. Si aquí sobrevivimos a ministros y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra, Pablo Echenique… seguro que a Italia no le irá peor con Meloni y Salvini". Añadiendo que en Italia "no tienen aún medidas fachas en activo, como la exclusión del español en la enseñanza ni entusiastas del terrorismo sentados en el Parlamento…". Y arden las redes Y combustionan algunos periódicos. Y echan espumarajos algunos articulistas. Si lo hubiera escrito en otro diario le habrían llovido menos y no tan hirientes insultos. Pero lo ha escrito donde lo ha escrito y esto, para muchos, es como publicar un artículo blasfemo en L' Ossservatore romano.

Sin embargo, la historia coincide con Savater en que el comunismo ha sido tan totalitario como el fascismo. Esto es un hecho, no una opinión. Mucho más letal en número de víctimas allí donde se ha impuesto como dictadura (otra cosa sería el eurocomunismo, que es al comunismo dictatorial algo parecido a lo que la actual extrema derecha italiana es al fascismo histórico). Esto es otro hecho. Y como dictadura ha sido mucho más duradero: el fascismo italiano gobernó de 1922 a 1945 y el nacionalsocialismo alemán de 1933 a 1945, mientras que la dictadura comunista gobernó primero en Rusia y después en sus satélites desde 1917 a 1991 y la comunista china -por citar solo las dos más importantes- desde 1949 hasta hoy. Y esto es otro hecho. Casualmente releo estos días Moscú 1937. Terror y utopía de Schlögel. Cuando exponer hechos históricamente probados y documentados genera escándalo es que los prejuicios ideológicos conducen a una forma de negacionismo.

También es un hecho, no una opinión, señalar que en Italia "no tienen aún medidas fachas en activo, como la exclusión del español en la enseñanza". ¿O no lo reivindican e imponen los independentistas en Cataluña? En lo demás Savater ironiza. En vez de escribir que en Italia no hay "entusiastas del terrorismo sentados en el Parlamento" podría haber escrito que hay ex terroristas y defensores de ETA, alguno incluso condenado por ello. Entonces estaría en el terreno de los hechos. Pero no importa. Le insultarían igual.