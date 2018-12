Santas tradiciones

Le han salido a la Navidad defensores que no necesitaba para nada. El PP se ha querido mostrar como más español que nadie defendiendo la Nochebuena y los belenes como señas de identidad nacional, olvidando que la Navidad nació en tierra judía conquistada y gobernada por los romanos, y que aquella tomó su fecha sagrada de diciembre para asimilarse a las celebraciones paganas del solsticio de invierno. También quiere que no recordemos que la bonita tradición de los belenes es importada de Italia y que el árbol lo asimilamos por imitación, copiando del norte de Europa, tan poco católico. Y a ver qué tiene de cristiano adornar una planta. Más bien suena a pagano. Hay que asombrarse con qué fruición hemos adoptado a Santa Claus, que ya ni siquiera se llama Papá Noel en muchos sitios. Por no hablar de la muy hispánica tradición de Halloween. Así que lo genuinamente español es asimilar. Digo yo.