No sé si estadísticamente esto se verá reflejado, pero tengo la impresión de que ahora el principal tema que preocupa a los ciudadanos es la sanidad. El coronavirus ha hecho que nos sintamos vulnerables y esta situación excepcional nos ha hecho ver lo que tenemos pero también todo lo que nos falta.

Hay tambores de elecciones para los próximos meses en Andalucía y a la vista de lo que ocurre parece muy importante a la hora de decidir cuál es la postura de cada partido sobre la sanidad.

No cabe duda de que el sistema público de sanidad está tocado. Fundamentalmente lo están sus profesionales con un ritmo de trabajo agotador, con una situación de estrés permanente y comprobando día a día como no pueden hacer lo que quieren porque no tienen medios.

Los ciudadanos que hemos y estamos utilizando la sanidad pública en estos tiempos tan difíciles no debemos limitarnos a eso de salir a los balcones a aplaudir a los profesionales del sector sanitario. Ahora llega el momento real de medir ese apoyo y eso se hace, cuando lleguen las elecciones, teniendo muy en cuenta las propuestas en este campo, el de la sanidad, de los partidos políticos.

España ha logrado hitos importantes en la pandemia como el alto nivel de vacunación conseguido, pero también hemos visto muchas carencias a la hora de afrontar la situación. Parece necesario, vistas las circunstancias, que hay que invertir más en este campo, que hay también que incrementar las plantillas y que hay que buscar métodos de organización que eviten las listas de espera.

Por todo ello es necesario que los ciudadanos presionemos a los partidos políticos para que en la campaña electoral y a la hora de redactar sus programas electorales tengan en cuenta este apartado de su gestión. Hay que estar atentos para que no utilicen la sanidad como tema para dar mamporros, sino como tema a solucionar y para ello presenten propuestas.

En las próximas elecciones andaluzas no nos podemos "abstener" en el tema de la sanidad. Vistas las circunstancias no se nos puede olvidar hablar de ella. No nos dejemos llevar por la anécdota, vayamos al fondo y a la hora de votar, tengamos muy en cuenta la sanidad que plantea cada opción política. Esta es la única manera de apoyar a todos esos profesionales que tantas vidas han salvado en todos estos meses que llevamos soportando el Coronavirus. Esa es la vacuna que podemos aportar nosotros.