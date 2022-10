La sanidad pública gaditana ha quedado malparada en el ranking de los hospitales de España, elaborado por el Monitor de Reputación Sanitaria. Me refiero a la sanidad de Cádiz capital, porque la de Puerto Real ha salido mucho mejor. Es sorprendente que aquí esos malos resultados se acojan con indiferencia, a pesar de que contribuyen a desprestigiar la asistencia sanitaria que se ejerce en Cádiz, y menosprecia el esfuerzo de sus profesionales. También hay que analizar por qué el Puerta del Mar ha pasado de ser el 42, en el ranking de los hospitales en 2020, a estar ahora en el puesto 72. Mientras, en el mismo periodo, el Hospital de Puerto Real pasaba de ser el 37 a ocupar el puesto 31 en el último informe. Por su parte, el Hospital de Jerez ha bajado al puesto 69, desde el 50 que tenía en 2020; y adelanta al de Cádiz, pese a empeorar.

El deterioro en el Hospital Puerta del Mar es evidente. Según este informe, en menos de dos años ha sido superado por 30 hospitales de España. Y se queda como el tercero de la provincia, rebasado en calidad reputacional por los de Puerto Real y Jerez. Los cinco mejores hospitales de España son La Paz, Clínic, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Vall d´Hebrón; es decir, tres de Madrid y dos de Barcelona. Las principales capitales suelen tener los mejores hospitales. Cádiz, sin embargo, cuenta con el tercero de la provincia en este ranking.

Se podrá decir que es un estudio sometido a criterios discutibles. Se basa en la reputación, que es como la buena imagen de marca de un centro sanitario. Tampoco se puede culpar al SAS totalmente, ya que el hospital de Puerto Real está mejorando, mientras el de Cádiz empeora. Con la mentalidad cateta que existe en la Bahía, se debe matizar que el hospital de Puerto Real es metropolitano y beneficia a los gaditanos.

Pero el deterioro del Puerta del Mar confirma que la creación de un nuevo hospital regional de referencia en los terrenos de Puntales es inexcusable ya. Es una necesidad muy urgente. Cádiz y su Bahía forman la tercera área metropolitana de Andalucía, tras las de Sevilla con su entorno y Málaga-Costa del Sol. No se puede resignar a que su hospital de referencia de toda la vida ocupe actualmente el puesto 72 en el ranking español. La sanidad pública gaditana se merece algo mejor, no basta con la avenida de Kichi. Y no sólo por sus profesionales, sino mayormente por los usuarios, que no reciben la misma calidad de asistencia que en otras provincias.

Esto sí que es un agravio, una vergüenza, mucho mayor que otras polémicas con las que se pierde el tiempo.