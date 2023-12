La Sanidad pública ha entrado en parada y por más maniobras de reanimación que se le practican ninguna surte efecto. No se trata de buscar culpables —ya vamos por una docena de ceses y renuncias y de nada ha servido— sino de acertar en el diagnóstico, porque los síntomas son alarmantes. Los primeros que hemos de proteger nuestra Sanidad somos los usuarios. Ni las quejas con la Atención Primaria por la falta de médicos, ni los retrasos en las listas de espera con el especialista, nos pueden hacer olvidar que la Sanidad pública es, pese a todo, de las mejores del mundo. Lo que falla es el sistema por la mala cabeza de sus gestores y la irresponsabilidad de un sinfín de usuarios, que derrochan los recursos.En pocos países te envían un helicóptero del 061 en tiempo récord cuando te caes por una barranco, o te hacen un cateterismo en menos de una hora tras sufrir un infarto. En los casos más graves no se escatiman medios. Los problemas surgen cuando abusamos de los recursos sin piedad y llamamos a Emergencias por un simple golpe de tos o porque no queremos mover el coche del garaje y es mejor que nos manden una ambulancia. Esta tropelía es mucho más frecuente de lo que nos gustaría. Y si al vecino entretanto le da un ictus, que le zurzan, ya que ante una demanda infinita es imposible atender todos los frentes. No estaría de más que la Junta lanzara una campaña cruda, similar a las de la DGT, para remover conciencias, como no vendría nada mal que el personal supiera cuánto nos cuesta cada atención sanitaria.

Hace falta pedagogía pero también valentía política. La crisis sanitaria se ha llevado por delante a la cúpula del SAS, última línea de defensa de la consejera, Catalina García. Pero aunque renuncien hasta los encargados de turno de los celadores, seguirá la huida de médicos y enfermeros si no se mejoran sus sueldos y no les ofrecen contratos de larga duración. Son las dos únicas razones por las que alguien, después de codearse con los mejores preparándose durante una década para ganarse el puesto, abandona su tierra. Y de nada sirve el enorme esfuerzo presupuestario que se está realizando, ni todas las Ofertas Públicas de Empleo que se han sacado adelante estos años, si no se emplean los recursos con precisión. Cuando la Primaria no funciona se atasca todo el sistema. Pagar al doble las horas extras para que los sanitarios continúen por las tardes no parece una idea tan eficaz como se pensó para agilizar las listas de espera. Si este dinero, en lugar de ofrecerlo a un profesional que ya cumple sus horas, se invirtiera en salarios dignos con más estabilidad, como hacen los vecinos del Norte, quizá nos iría mejor para frenar la fuga de batas blancas. Formar a los mejores profesionales durante una década no tiene sentido si no somos capaces de encajarlos en nuestro sistema y a la vez nos vemos forzados a contratar a médicos a la desesperada con la formación que sea para cubrir huecos.