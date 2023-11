Perdonen el spoiler; que tampoco lo es tanto, porque se ve clarísimo. Sánchez va a acabar mal. ¿Que me engaña mi consustancial optimismo, dice usted? ¿Que escribo a golpes de voluntarismo, me acusa? Bueno, mi prioridad es que Sánchez no haga demasiado daño a España, pero no deseo que le pase algo malo. Sin embargo, miremos atentamente la situación. Un adivino sólo es, como vio Rodrigo Cortés, un “observador atento del presente”.

Sánchez se ha echado en brazos de Puigdemont. Ni siquiera amagó con pactar con Feijóo para meter miedo a su caterva de socios preferentes. Ahora Puigdemont pide más [no importa cuando lea usted esta frase]. Y Sánchez ya no le puede negar nada. Los 15.000 millones de euros condonados de deuda a Cataluña ha sido una bola muy difícil de tragar para el español medio. Mis alumnos de FP, por su cuenta y riesgo, han hecho la división: esa deuda condonada equivale a más de 400 millones por cada español.

Las fotos del PSOE hocicando con Bildu, con Junts, con ERC no se van a olvidar. Las hemerotecas echan humo.

Encima se ha abierto la veda, y ¿quién no va a pedir por esa boquita? Nadie querrá quedar por detrás de Puigdemont, que detrás de él es el puesto de deshonor reservado a Sánchez y al PSOE; y a Fernández Vara, que, por no volver a ser un abnegado forense, lleva meses haciéndole la autopsia a su conciencia; y a Page, como su nombre indica. ERC va a exigir más que nadie. El grupúsculo de Podemos también se va a subir a la chepa de Sánchez. Irene Montero es orégano. Una vez que ha cedido la amnistía y la condenación, Sánchez ha forzado tanto las tragaderas de la opinión pública y las costuras de nuestro sistema constitucional, que ya no le queda más remedio que huir hacia delante a toda mecha.

Y aquí es donde va a terminar saliéndose en la curva. El hartazgo y el estupor del ciudadano de a pie tratado a patadas se empiezan a sentir. Es muy significativo que mis alumnos –extraordinarios sismógrafos– se pongan a echar cuentas de las cuentas de Sánchez.

Si en estas condiciones se inviste, se embiste. Los pelos de prestigio personal que se va a dejar en la gatera son casi todos. ¿Qué discurso va a articular después; qué relato contar? Hasta los de su partido que le aplauden con manso fervor saben que todo este viaje a ninguna parte es para no moverse de La Moncloa. Sánchez cree que no se puede vivir sin poder, pero ignora que no se puede nada sin autoridad.