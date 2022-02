Saltan chispas

Cuando se tuvo que segregar los SMAES con la creación e una empresa de agua y otra de electricidad y la privatización parcial de esta última se vivió como un drama. Aquel pleno fue de los más agitados, incluso algún operario reventó el transformador más cercano al Ayuntamiento para dejar sin luz a todo el barrio. Con el tiempo Eléctrica fue una empresa bien gestionada y Aguas cayó en mano de uno de los más nefastos gestores de la ciudad, Er Dortó Ramoní, con el despilfarro por todos conocidos, cuando la ciudad se inundaba cada dos por tres. Ahora que Aguas de Cádiz tiene una brillante gestión mientras nos enteramos que Eléctrica está al borde de la quiebra. Dice el alcalde que cada gaditano se benefició el año pasado en 300 euros porque no se subió el precio de la luz. Aplicando la misma regla de tres, procedida a eso que llaman indexación cada contrato va a tener una subida mensual de 100 euros. La primera inquietud que produce es la sospecha de que todo ha sido una absurda decisión de Alba del Campo, esa asesora incompetente que se trajo el alcalde de Madrid por la única razón de que era pareja de otro asesor madrileño que debería ser tan importante que puso condiciones para venir. Poner a una persona como Albita sin formación ni experiencia al frente de una empresa así es una temeridad. Es poner a Steve Wonder a conducir un fórmula 1. Cabe suponer que si ahora José Ramón Páez habla con tanta rotundidad sobre el giro de 180º en la gestión de Eléctrica es porque hace un año le impusieron decisiones y personas con las que no estaba de acuerdo. Sería bueno conocer quién tomó en su momento la decisión de mantener los precios: en cualquier lugar a los incompetentes se les fulmina. Que nos digan el papel de Alba del Campo, qué repercusiones va a tener en el recibo de la luz que pagamos los gaditanos, en cuánto va a ser la minoración de ingresos de las arcas municipales que en 2021 dejaron de recibir los 7 millones de beneficios que le correspondían, este año va a ocurrirá tres cuartos de lo mismo. ENDESA, el principal socio privado, debería saber lo que ocurría porque es quien suministra la energía. No debió decir nada al pensar que si esto seguía así en dos años se quedaba con la empresa solo con hacerse cargo de la deuda. En definitiva: toda decisión que suponga repartir dinero de manera igualitaria es injusta. Como los 1.200 euros por hijo que regaló Zapatero, beneficiaron igual a Ana Patricia Botín que a un pobrecito. Los pelotillas que cantaron con Albita para que fuera eurodiputada deberían reconocer su error e incluso señalar el disparate . Por cierto ¿sigue la urbanización Roche como cliente de Eléctrica y se ha beneficiado de esta prodigalidad?